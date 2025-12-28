Reportan seis asesinatos en un fin de semana violento en Puerto Rico

La Policía de Puerto Rico informó este domingo que se produjeron seis asesinatos durante este fin de semana.

Según el comunicado difundido por las autoridades, el primer asesinato se registró el viernes en el municipio de Juana Díaz a eso de la 1:49 a.m. se reportó la muerte a balazos de Joseph Rafael Torres de 23 años.

El segundo homicidio se produjo en Yauco, otro municipio del sur, a alrededor de las 2:57 a.m. del viernes cuando una llamada alertó a los agentes de un tiroteo.

Al llegar los uniformados al lugar, encontraron en el interior de un vehículo el cuerpo baleado de un hombre, identificado como Luis A. Zayas de 21 años.

El occiso contaba con expediente criminal por violación a la Ley de Sustancias Controladas.

PUBLICIDAD

El agente Noel Martínez adscrito a la División de Homicidios del CIC de Ponce en unión al fiscal Juan Molina se encuentran a cargo de la investigación.

El tercer asesinato sucedió en el barrio Laguna en el pueblo de Aguada, en el oeste del archipiélago, cuando un hombre identificado como Nelson Acevedo de 56 años, se disponía a salir de su residencia tras escuchar ruidos provenientes del exterior y fue atacado a tiros.

Al escuchar los disparos, su hijo identificado como Nelson Acevedo de 18 años, salió de la residencia a auxiliar a su padre, resultó herido grave de bala y fue transportado a un hospital de la región para recibir atención médica.

El cuarto homicidio también fue el viernes cuando se reportaron a través del Sistema de Emergencia 9-1-1, disparos en el municipio de Barceloneta, en el norte del archipiélago

Al llegar los agentes al lugar, hallaron en el pavimento un hombre con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, que le provocaron la muerte en el acto.

El individuo fue identificado como Joseph Serrano de 26 años, residente del pueblo de Florida.

El quinto asesinato fue el sábado cuando los agentes recibieron una alerta deuna persona herida de bala en las escaleras del Residencial Brisas de Cupey, en San Juan, en el norte de Puerto Rico.

Cuando llegaron los uniformados localizaron a un hombre con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte en el acto.

PUBLICIDAD

El occiso fue identificado como Yasiel Amil Vázquez, de 20 años.

Por último, la Policía informó del sexto asesinato que se produjo en el estacionamiento del supermercado Ralph’s, ubicado en la carretera PR-31, en la zona urbana del municipio de Naguabo, en el este de Puerto Rico.

De acuerdo a las autoridades, Eric Alberto Delgado de 34 años murió en el interior de un vehículo con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.