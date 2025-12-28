Un hombre muere ahogado en Piñones

Las autoridades investigan la muerte de un hombre que fue arrastrado por una corriente en Piñones.

El informe preliminar de la Policía de Puerto Rico indica que el incidente fue reportado en horas de la tarde de hoy detrás de un negocio en el mencionado lugar.

El trágico incidente se reportó a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que indicó que un hombre, quien no ha sido identificado, fue arrastrado por la corriente. Al ser rescatado, paramédicos intentaron darle los primeros auxilios, pero no presentaba signos vitales.