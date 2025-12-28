Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Un hombre muere ahogado en Piñones

La víctima no ha sido identificada

28 de diciembre de 2025 - 2:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El CIC de Carolina investiga. (alexis.cedeno)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades investigan la muerte de un hombre que fue arrastrado por una corriente en Piñones.

RELACIONADAS

El informe preliminar de la Policía de Puerto Rico indica que el incidente fue reportado en horas de la tarde de hoy detrás de un negocio en el mencionado lugar.

El trágico incidente se reportó a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que indicó que un hombre, quien no ha sido identificado, fue arrastrado por la corriente. Al ser rescatado, paramédicos intentaron darle los primeros auxilios, pero no presentaba signos vitales.

Agentes del Precinto de Piñones, personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina y el fiscal de turno se hicieron cargo de la pesquisa.

