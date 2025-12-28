Opinión
El mar sigue peligroso para bañistas en la costa norte de Puerto Rico

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan informó que se mantiene un riesgo alto de corrientes marinas

28 de diciembre de 2025 - 9:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El área en rojo muestra las costas con corrientes marinas peligrosas debido a los efectos de una marejada. (Captura)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un día mayormente soleado y con brisa fresca será mucha tentación para ir a la playa, pero tenga cuidado en la costa norte de Puerto Rico.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó que se mantiene una alerta de riesgo alto de corrientes marinas.

La meteoróloga del SNM, María Novoa, explicó que “pulsos de una marejada siguen llegando” desde el océano Atlántico, afectando las playas en el norte.

El comunicado de riesgo alto estaría en efecto hasta el martes, a las 6:00 de la mañana.

“El día lo verán hermoso y dirán que está bueno para ir a la playa, pero es mejor quedarse con el friíto de la montaña en vez de ir a la playa”, comentó Novoa, añadiendo que “quizás para playas en el sur sí se pueda ir porque hay playas con riesgo de bajo a moderado”.

Según Novoa, no se espera actividad significativa de lluvia para hoy, con la posibilidad de algún aguacero aislado.

En cambio, espera que para finales de año 2025 “aumente la humedad. Estamos pendiente para ver cómo será frecuencia de los aguaceros”.

