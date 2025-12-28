¡Qué frío! Reportan bajas temperaturas en varias zonas de Puerto Rico

Una espesa neblina cubrió la plaza de Aibonito en momentos en que el frío se apoderaba de los pueblos de la montaña en la madrugada de este domingo.

Pese a estar acostumbrados a las bajas temperaturas, varios residentes destacaron sus experiencias con las condiciones al amanecer de hoy.

“Desde el huracán María no se sentía un frío así”, manifestó uno de los vecinos.

Otros comentaron que los termómetros en sus viviendas medían de 55 a 57 grados Fahrenheit. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, la medida más baja captada por una estación colaboradora de la agencia fue de 61 grados.

Mientras, la meteoróloga María Novoa informó que otros municipios también registraron entre los 50 y 60 grados, como 54 grados en Cayey, 55 en Jayuya y 58 en Villalba.

Todavía no había recibido la información de hoy en Adjuntas, donde ayer, sábado, bajó a 52 grados.

Por otro lado, Guánica reportó este domingo 57 grados, mientras que Novoa comentó que la estación en la oficina del SNM en Carolina registró 67 grados.