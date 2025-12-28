Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Qué frío! Reportan bajas temperaturas en varias zonas de Puerto Rico

Municipios de la zona central amanecieron entre los 50 y 60 grados Fahrenheit

28 de diciembre de 2025 - 9:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La neblina cubrió la plaza de Aibonito en una fría madrugada navideña. (Municipio de Aibonito)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una espesa neblina cubrió la plaza de Aibonito en momentos en que el frío se apoderaba de los pueblos de la montaña en la madrugada de este domingo.

RELACIONADAS

Pese a estar acostumbrados a las bajas temperaturas, varios residentes destacaron sus experiencias con las condiciones al amanecer de hoy.

“Desde el huracán María no se sentía un frío así”, manifestó uno de los vecinos.

Otros comentaron que los termómetros en sus viviendas medían de 55 a 57 grados Fahrenheit. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, la medida más baja captada por una estación colaboradora de la agencia fue de 61 grados.

Mientras, la meteoróloga María Novoa informó que otros municipios también registraron entre los 50 y 60 grados, como 54 grados en Cayey, 55 en Jayuya y 58 en Villalba.

Todavía no había recibido la información de hoy en Adjuntas, donde ayer, sábado, bajó a 52 grados.

Por otro lado, Guánica reportó este domingo 57 grados, mientras que Novoa comentó que la estación en la oficina del SNM en Carolina registró 67 grados.

“Está bien frío. Se espera que mañana siga en ese rango, pero las temperaturas aumentarán en los próximos días. No será significativo, sino que será algo gradual y más de temporada”, afirmó Novoa.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
