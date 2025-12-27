¡Fuera del agua! Condiciones peligrosas persisten en la costa norte

Si planificas ir a la playa este sábado, debes saber que las condiciones del mar no son seguras en gran parte de la costa norte, donde persisten advertencias por resacas fuertes y un riesgo alto de corrientes marinas.

La meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), advirtió que estas condiciones son el resultado de pulsos de marejadas del norte que se propagan a través de las aguas del Atlántico local y los pasajes del Caribe.

Como resultado, permanece en efecto una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones en las aguas costeras y mar afuera del Atlántico, así como en los pasajes de Anegada y Mona. Además, continúa vigente una advertencia por resacas fuertes para las playas expuestas al norte.

De igual forma, se mantiene el riesgo alto de corrientes marinas en la costa norte, incluyendo a la isla municipio de Culebra, donde podrían registrarse olas rompientes de entre seis a 12 pies. Este peligro se extenderá hasta el miércoles.

Las corrientes marinas que amenazan la vida pueden formarse cerca de muelles, espigones, arrecifes y canales.

“Algunas boyas ya están registrando seis pies, zonas vulnerables a la erosión costera continúan siendo impactadas por el fuerte oleaje”, alertó Novoa.

“El día está bien bonito. No hay tanta nubosidad, pero esas playas son peligrosas. Es mejor optar por playas en el sur que estén bajo un riesgo moderado o bajo”, recomendó.

En cuanto a las condiciones del tiempo, señaló que una masa de aire más seco domina la región, aunque no se descarta el desarrollo de aguaceros pasajeros en horas de la tarde en sectores de la montaña hacia el sur y suroeste.

Siguen las bajas temperaturas