NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Fuera del agua! Condiciones peligrosas persisten en la costa norte

El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que podrían registrarse olas rompientes de entre seis a 12 pies

27 de diciembre de 2025 - 8:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Estas condiciones son el resultado de pulsos de marejadas del norte. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Si planificas ir a la playa este sábado, debes saber que las condiciones del mar no son seguras en gran parte de la costa norte, donde persisten advertencias por resacas fuertes y un riesgo alto de corrientes marinas.

La meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), advirtió que estas condiciones son el resultado de pulsos de marejadas del norte que se propagan a través de las aguas del Atlántico local y los pasajes del Caribe.

Como resultado, permanece en efecto una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones en las aguas costeras y mar afuera del Atlántico, así como en los pasajes de Anegada y Mona. Además, continúa vigente una advertencia por resacas fuertes para las playas expuestas al norte.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

De igual forma, se mantiene el riesgo alto de corrientes marinas en la costa norte, incluyendo a la isla municipio de Culebra, donde podrían registrarse olas rompientes de entre seis a 12 pies. Este peligro se extenderá hasta el miércoles.

Las corrientes marinas que amenazan la vida pueden formarse cerca de muelles, espigones, arrecifes y canales.

“Algunas boyas ya están registrando seis pies, zonas vulnerables a la erosión costera continúan siendo impactadas por el fuerte oleaje”, alertó Novoa.

“El día está bien bonito. No hay tanta nubosidad, pero esas playas son peligrosas. Es mejor optar por playas en el sur que estén bajo un riesgo moderado o bajo”, recomendó.

En cuanto a las condiciones del tiempo, señaló que una masa de aire más seco domina la región, aunque no se descarta el desarrollo de aguaceros pasajeros en horas de la tarde en sectores de la montaña hacia el sur y suroeste.

Siguen las bajas temperaturas

Sobre las temperaturas, la meteoróloga indicó que durante los próximos dos días continuará un patrón por debajo de lo normal. De hecho, durante la madrugada, cerca del amanecer, Jayuya registró una mínima 57 grados Fahrenheit y Cayey descendió a 56, reflejando el ambiente fresco que ha predominado en zonas del interior.

Tags
Breaking NewsTiempo en Puerto RicoServicio Nacional de MeteorologíaMeteorología
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
