Poste cae tras choque vehicular en Río Piedras

Un poste cayó tras ser impactado por un vehículo este domingo en Río Piedras, confirmó la Policía.

El incidente era atendido por la División de Patrulla de Carreteras San Juan en la avenida Jesús T. Piñero, cerca de la salida con la avenida Barbosa, en dirección hacia Carolina.

De acuerdo con la información preliminar, una guagua SUV gris chocó el poste del alumbrado en circunstancias que se encuentran bajo investigación, pues no se detalló de inmediato la causa del accidente.

Según la Policía, no hubo personas afectadas de gravedad.