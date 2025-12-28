Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Poste cae tras choque vehicular en Río Piedras

El caso fue atendido por la División de Patrulla de Carreteras de San Juan

28 de diciembre de 2025 - 1:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un poste cayó en la avenida Piñero de Río Piedras tras ser impactado por un vehículo. (valeria.torres@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un poste cayó tras ser impactado por un vehículo este domingo en Río Piedras, confirmó la Policía.

El incidente era atendido por la División de Patrulla de Carreteras San Juan en la avenida Jesús T. Piñero, cerca de la salida con la avenida Barbosa, en dirección hacia Carolina.

De acuerdo con la información preliminar, una guagua SUV gris chocó el poste del alumbrado en circunstancias que se encuentran bajo investigación, pues no se detalló de inmediato la causa del accidente.

Según la Policía, no hubo personas afectadas de gravedad.

Un poste cayó en la avenida Piñero de Río Piedras tras ser impactado por un vehículo.
Un poste cayó en la avenida Piñero de Río Piedras tras ser impactado por un vehículo. (Valeria María Torres Nieves)
Tags
Policía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
