NoticiasSeguridad
Festival de las Máscaras en Hatillo: reportan 19 incidentes más la ocupación de una motora y un tractor

En total se expidieron 122 multas por violaciones a la ley de tránsito

28 de diciembre de 2025 - 7:00 PM

Los incidentes ocurrieron en el puesto de gasolina de Guama, del barrio Buena Vista, al igual que en la PR-02 frente a Pizza Hot, la calle La Rampa, el barrio Capaez, sector Rancho 4 de la carretera 130 kilómetro 3.8, barrio Corcovada y la PR-492 frente al Centro Agrícola. (Suministrada)
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Policía reportó 19 incidentes durante la tarde del domingo como parte de la celebración del Festival de Máscaras del municipio de Hatillo.

Según un informe policiaco, varias personas sufrieron caídas de carrozas y quedaron pilladas, mientras otras estuvieron involucradas en accidentes de autos.

La Uniformada expidió un total de 122 boletos por violaciones a la ley de tránsito y se ocuparon dos tablillas, una motora y un tractor.

De otro lado, algunas personas sufrieron percances de salud por mareos o por peleas y tuvieron que ser transportadas a instituciones hospitalarias para ser atendidas.

Los incidentes ocurrieron en el puesto de gasolina de Guama, del barrio Buena Vista, al igual que en la PR-02 frente a Pizza Hot, la calle La Rampa, el barrio Capaez, sector Rancho 4 de la carretera 130 kilómetro 3.8, barrio Corcovada y la PR-492 frente al Centro Agrícola.

La seguridad del festival fue atendida por la Policía de Puerto Rico, Policía Municipal de Hatillo, Negociado de Bomberos, Manejo de Emergencia Estatal y Municipal y Emergencias Médicas.

