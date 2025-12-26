Opinión
Buscan a hombre de 74 años reportado como desaparecido en Arecibo

Juan Alberto Colón Jovet fue visto por última vez saliendo de su residencia en el sector El Junco

26 de diciembre de 2025 - 5:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La desaparición de Juan Alberto Colón Jovet, residente en el sector ubicado en la carretera PR-651, fue reportada por su hija, Braulia M. Colón Cruz. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía en Arecibo busca dar con el paradero de un hombre de 74 años que fue reportado como desaparecido de su residencia en el sector El Junco.

La desaparición de Juan Alberto Colón Jovet, residente en el sector ubicado en la carretera PR-651, fue reportada por su hija, Braulia M. Colón Cruz.

Según informó la denunciante, Colón Jovet salió de su residencia el martes, 23 de diciembre en su vehículo Toyota Tacoma, color gris de 2015, con tablilla 941473 y hasta el momento se desconoce su paradero.

El septuagenario fue descrito como de tez blanca, con cabello canoso, ojos marrones, bigote y barba, una estatura de cinco pies con cuatro pulgadas (5’4”) y un peso estimado de 190 libras, aunque se desconoce su vestimenta al momento de la desaparición.

Si usted tiene información que ayude a las autoridades a localizar a Colón Jovet, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el 787-343-2020, o llamar directamente al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo en el 787-878-4000.

