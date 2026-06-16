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Individuo roba un camión y causa aparatoso choque en Cupey

El incidente dejó a varias comunidades sin el servicio de energía eléctrica

16 de junio de 2026 - 7:32 AM

Updated At

Actualizado el 16 de junio de 2026 - 8:07 AM

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La Policía indicó que el conductor de camión hurtado escapó de la escena. (Captura)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga desde la noche de ayer, lunes, el choque de un camión hurtado contra dos vehículos y que dejó a varias comunidades de un sector en San Juan sin el servicio de energía eléctrica.

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El incidente vehicular fue reportado poco antes de la medianoche, en la carretera PR-176 en el área de Cupey.

Según la Uniformada, la secuencia de eventos comenzó en el camino los Perazas de Cupey, donde un querellante denunció a eso de las 9:50 de la noche que “al salir de su trabajo se percató que alguien se había apropiado de su camión marca International de color blanco y del año 2007”.

“Posteriormente, el camión fue recuperado” frente a una pizzería, “donde el conductor abandonó el mismo luego de ocasionar un accidente”, agregó.

La Policía indicó que el conductor de camión hurtado escapó de la escena.
La Policía indicó que el conductor de camión hurtado escapó de la escena. (Captura)

Imágenes de la escena muestran dos autos que habrían sido resultado impactados por el camión frente al negocio.

De acuerdo con la Policía, el choque fue reportado inicialmente a la Policía Municipal de San Juan a eso de las 10:30 p.m.

El informe policiaco alega que el conductor del camión “impactó con el área frontal” un “poste del tendido eléctrico y posteriormente impactó el vehículo 2″, descrito como un “Toyota Yaris color gris año 2016″, que “estaba saliendo del estacionamiento de Faccio Pizza”.

La Policía indicó que el conductor de camión hurtado escapó de la escena.
La Policía indicó que el conductor de camión hurtado escapó de la escena. (Captura)

Agregó que el auto resultó con un “impacto por el área frontal del chofer, causándole daños no estimados al momento”.

“El ocupante de este vehículo sufrió laceraciones por el cristal debido al impacto”, por lo que fue transportado por paramédicos a un hospital cercano, añadió.

Al momento, los informes preliminares no mencionaban el segundo vehículo que resultó chocado y que quedó trepado sobre la acera, justo en la entrada de la pizzería, según se aprecia en imágenes de la escena.

Mientras, la Policía indicó que “referente a estos hechos varios postes de energía eléctrica sufrieron daños dejando a varias personas sin el servicio”.

La Policía indicó que el conductor de camión hurtado escapó de la escena.
La Policía indicó que el conductor de camión hurtado escapó de la escena. (Captura)
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