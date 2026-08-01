Miles de migrantes abandonan voluntariamente el territorio español de Ceuta tras haberlo atravesado

Ceuta, España— Decenas de miles de migrantes que cruzaron a la pequeña ciudad española de Ceuta regresaron voluntariamente a Marruecos el viernes, un día después de que la afluencia provocara el caos en la ciudad norteafricana y reavivara el debate sobre la inmigración en Europa y más allá. Al menos 57 migrantes fallecieron durante el trayecto.

El presidente de Ceuta estimó que el número de migrantes ascendía a 60,000, lo que equivalía al 7% de la población del territorio. Sin embargo, según el Gobierno español, la mayoría de ellos regresó poco después, ya que la llegada repentina de tantas personas desencadenó una crisis humanitaria.

Algunos migrantes nadaron varias millas por el mar y se enfrentaron a las autoridades, que intentaron hacerles dar media vuelta utilizando cañones de agua, gas lacrimógeno y disparos de advertencia. Entre los fallecidos había personas que se ahogaron o que murieron en una estampida al intentar cruzar un rompeolas cerca de un puesto de control fronterizo.

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España desplegó a sus fuerzas armadas y a efectivos policiales adicionales para restablecer el orden en Ceuta, situada en el estrecho de Gibraltar, a la entrada del mar Mediterráneo, y que forma parte del territorio español desde 1580. En el lado marroquí de la frontera, las fuerzas de seguridad se enfrentaron a los migrantes. El caos también tuvo repercusiones en el extranjero, y tanto Italia como Francia se comprometieron a reforzar los controles sobre las personas que llegaran desde España.

“La situación que está viviendo Ceuta es absolutamente insostenible”, declaró a los periodistas el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Mientras tanto, migrantes procedentes de Marruecos también intentaron cruzar a Melilla, el otro territorio español situado en el extremo norte de África, donde se produjeron enfrentamientos con la policía.

1 / 14 | En imágenes: la travesía de los migrantes que nadaron a Ceuta para luego volver a Marruecos. Miles de migrantes han llegado en masa al diminuto territorio español de Ceuta, en el norte de África, procedentes de Marruecos, y decenas han fallecido en el intento. - Antonio Sempere 1 / 14 En imágenes: la travesía de los migrantes que nadaron a Ceuta para luego volver a Marruecos Miles de migrantes han llegado en masa al diminuto territorio español de Ceuta, en el norte de África, procedentes de Marruecos, y decenas han fallecido en el intento. Antonio Sempere Compartir

El presidente del Gobierno español condena la violación de la frontera

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó Ceuta el viernes y condenó la intrusión en la frontera, que calificó de “violación de la integridad territorial de España”.

Sánchez culpó a los traficantes de personas de la crisis, afirmando que “engañan a muchísimos jóvenes y, en última instancia, llevan a muchos de ellos a la muerte”, ya sea en el mar o en la ciudad.

El Ministerio del Interior español publicó sus propias cifras poco después de la intervención de Vivas, estimando que unas 50,000 personas habían cruzado desde Marruecos desde el jueves. Añadió que 48,300 ya habían regresado a Marruecos el viernes por la tarde, y que cada hora se sumaban cientos más.

Rachid Sbihi, que dirige una asociación local de trabajadores que representa a los agentes de la Guardia Civil, calificó la situación de “grave crisis humanitaria” y señaló que miles de migrantes, entre ellos menores no acompañados, se veían obligados a dormir en parques y aceras, mientras que otros deambulaban por las calles sin rumbo fijo.

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“Es un caos”, dijo Sbihi.

El Ministerio del Interior marroquí no respondió a una solicitud de comentarios sobre las cifras de migrantes publicadas por las autoridades españolas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que las imágenes de Ceuta eran “inaceptables”.

“No podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin respetar nuestras normas”, afirmó el viernes en un comunicado publicado en Internet. “Hay que poner fin de inmediato a los cruces peligrosos. Hay que desmantelar las redes de tráfico ilegal. Y las devoluciones deben ser rápidas, tal y como permiten nuestras normas”.

¿Dónde está Ceuta? Mapa revela cómo miles de migrantes nadaron desde Marruecos Esta es una de las rutas que han tomado.

Decenas de personas murieron en medio del caos

Sbihi señaló que algunas de las 57 personas fallecidas se habían ahogado, pero que otras también habían perdido la vida en una estampida al intentar cruzar la valla del rompeolas de la playa de Tarajal, una playa urbana situada cerca de un puesto fronterizo con Marruecos. Las aguas cercanas a la valla fronteriza estaban llenas de boyas, zapatos y otras pertenencias abandonadas.

Muchos jóvenes marroquíes que cruzaron a Ceuta declararon a The Associated Press que esperaban encontrar mejores oportunidades laborales en España, pero que regresaban debido al caos que se vivía en Ceuta.

“En mi país no hay nada. Tendría que trabajar turnos de 12 horas por un sueldo mísero. Por eso vine aquí”, dijo Abdulah Buji, de 21 años, natural de la ciudad de Tetuán. “Pero aquí tampoco he encontrado ninguna oportunidad, así que tengo que volver”.

Según organizaciones de derechos humanos de Marruecos, la policía marroquí utilizó cañones de agua y realizó disparos de advertencia al aire para impedir que los migrantes cruzaran a Ceuta.

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El embajador de Marruecos en España afirmó que la situación en Ceuta se había desarrollado en contra de los deseos de Marruecos.

“Siempre hemos dado prioridad a una migración legal, ordenada y segura para todos”, afirmó Karima Benyaich. No hizo ningún comentario sobre qué motivó a los migrantes a cruzar a Ceuta.

Para llegar a Ceuta, en la costa norte de África, los migrantes suelen cruzar a nado desde la localidad marroquí de Fnideq, recorriendo unas 3 millas hasta llegar a territorio español. Otros intentan la travesía desde la cercana localidad de Belyounech, donde la distancia es menor.

Las autoridades de Ceuta y Madrid han relacionado el aumento de la afluencia en la frontera con una reciente resolución del Tribunal Supremo español, que dictaminó que los migrantes que llegan por mar no pueden ser deportados de forma sumaria, a diferencia de aquellos que cruzan por tierra o trepan por la valla fronteriza.

Sánchez afirmó que los traficantes de migrantes habían malinterpretado la sentencia.

La interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo “se ha extendido como la pólvora en las últimas horas a través de las redes de las organizaciones dedicadas a la trata de personas”, lo que ha provocado este aumento, afirmó Sánchez.

Estremecedor video: avalancha de migrantes nada desde Marruecos hacia España Miles llegaron en masa al diminuto territorio español de Ceuta, en el norte de África.

España se ha desmarcado de la tendencia antiinmigración

Sánchez se ha opuesto a la tendencia antimigratoria que ha ido ganando terreno en toda Europa y en Estados Unidos.

A principios de este año, su Gobierno adoptó medidas para conceder permisos de residencia y de trabajo a cientos de miles de migrantes que ya vivían en el país en situación irregular.

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Sánchez, del Partido Socialista, argumentó que sería beneficioso para la economía y la situación demográfica de una España que envejece. No se incluyó a los inmigrantes que entraron de forma irregular después del 1 de enero de este año.

Sus detractores aprovecharon la ocasión para criticar su política, alegando que animaba a más inmigrantes a venir.

“Sánchez permite que España sea invadida a través de Ceuta”, escribió en X la política conservadora española Isabel Díaz Ayuso.

Estados Unidos expresó su apoyo “al pueblo español y a todos los europeos ante esta flagrante violación de su soberanía y de sus derechos humanos”.

En una publicación en X, el Departamento de Estado añadió que “este incidente inaceptable es consecuencia directa de los esfuerzos deliberados del Gobierno español por permitir y facilitar la inmigración ilegal masiva hacia Europa”.

Sánchez defendió el viernes su política migratoria y la desvinculó de los sucesos ocurridos en Ceuta.

En medio del tumulto, Italia suspendió temporalmente el acuerdo de Schengen de fronteras abiertas con España y restableció los controles fronterizos aéreos y marítimos. El Ministerio del Interior afirmó que la decisión equivalía a un “cierre” de las fronteras, pero los expertos señalaron que se trataba simplemente de un restablecimiento de los controles fronterizos. El acuerdo permite a los viajeros volar entre ambos países sin necesidad de presentar el pasaporte.

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, afirmó que Francia también reforzaría los controles fronterizos con España.

La crisis en Ceuta “no tiene nada que ver con la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno de España, como afirman falsamente algunos”, declaró el Gobierno español en un comunicado emitido a última hora del jueves, tras el anuncio de Meloni.

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Aumenta la presión sobre el segundo territorio español en África

Los migrantes procedentes de Marruecos también intentaron cruzar a Melilla, el otro territorio español situado en el extremo norte de África.

Se vivió un caos generalizado en Bni Nsar, la localidad marroquí fronteriza con el territorio español, donde los migrantes se enfrentaron a la policía, lanzando piedras e incendiando vehículos policiales, según los medios de comunicación locales y las organizaciones de derechos humanos. Estos informaron de que hubo heridos entre las fuerzas de seguridad y de la detención de decenas de personas que intentaban cruzar la frontera.