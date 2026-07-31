¿Dónde es Ceuta? El territorio español a donde nadan miles de migrantes desde Marruecos

MADRID — Miles de migrantes han llegado en masa al diminuto territorio español de Ceuta, en el norte de África, procedentes de Marruecos, y al menos 18 han fallecido en el intento, lo que ha llevado a España a desplegar a su ejército para restablecer el control de la frontera.

En los vídeos e imágenes de la frontera se podía ver a una gran cantidad de personas, en su mayoría marroquíes, caminando por los rompeolas de una playa urbana, cerca de un puesto fronterizo con Marruecos, para incorporarse a las carreteras locales. La mayoría parecían ser hombres jóvenes, aunque también había familias con mujeres y niños.

La escalada de tensión en la frontera se produce tras el aumento, el día anterior, del número de migrantes que intentaban llegar a este pequeño enclave, principalmente a nado. No estaba claro qué había llevado a tantas personas a cruzar hacia Ceuta.

1 / 14 | Desesperada ruta por el mar: miles de inmigrantes cruzan a nado desde Marruecos hacia España. Miles de inmigrantes irrumpieron el jueves en el diminuto territorio español de Ceuta provenientes de Marruecos. - Antonio Sempere 1 / 14 Desesperada ruta por el mar: miles de inmigrantes cruzan a nado desde Marruecos hacia España Miles de inmigrantes irrumpieron el jueves en el diminuto territorio español de Ceuta provenientes de Marruecos. Antonio Sempere Compartir

El Gobierno de España ha anunciado que enviará a las Fuerzas Armadas para ayudar a la Guardia Civil en Ceuta. Se espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visite la ciudad el viernes.

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A continuación, lo que debe saber sobre la situación.

Una ciudad española autónoma en África continental

Ceuta y el territorio español más extenso, Melilla, situado unos 400 kilómetros (250 millas) más al este, se encuentran en la franja septentrional de la costa mediterránea, en el extremo norte de África. Ambas ciudades autónomas pertenecen a España y comparten las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África.

Ceuta, que se encuentra bajo soberanía española desde 1580, cuenta con una población mixta de cristianos y musulmanes, así como de residentes y trabajadores temporales españoles y marroquíes que conviven en relativa armonía.

Marruecos no reconoce oficialmente que Ceuta y Melilla sean territorio español, y a menudo se refiere a ellas como territorios ocupados.

Foco de tensión migratoria y diplomática entre España y Marruecos

La ciudad, con 85,000 habitantes, ha sido un foco de tensión en importantes crisis diplomáticas recientes entre Madrid y Rabat.

En mayo de 2021, el Gobierno marroquí suprimió los controles fronterizos y permitió que unas 8,000 personas procedentes de Marruecos y de países subsaharianos entraran en Ceuta en apenas dos días.

Muchos interpretaron la medida como una represalia de Marruecos por la decisión de España de permitir que un líder independentista de la disputada región del Sáhara Occidental recibiera tratamiento médico en un hospital español.

Las tensiones se disiparon y se restableció la frontera solo después de que Sánchez modificara la postura histórica del país respecto al Sáhara Occidental y se reuniera con el rey de Marruecos, Mohammed VI, al año siguiente.

Destino para los migrantes que intentan llegar a Europa

España es uno de los principales puntos de llegada a Europa para los migrantes que buscan mejores oportunidades económicas o escapar de la violencia en sus países de origen.

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Ceuta y Melilla están fuertemente fortificadas, ya que estos territorios se consideran un destino para quienes intentan llegar a España desde Marruecos y otras partes de África.

Muchos migrantes que llegan a Ceuta o Melilla son devueltos de inmediato, mientras que otros, alojados en centros de acogida para migrantes, pasan por el proceso administrativo y pueden solicitar asilo en España.

Para llegar a Ceuta, los migrantes suelen cruzar a nado desde la localidad marroquí de Fnideq, recorriendo unos 5 kilómetros (3.1 millas) hasta alcanzar territorio español. Otros intentan cruzar desde la cercana localidad de Belyounech, donde la distancia es menor.

Aun así, el número de migrantes que llegan a Ceuta y Melilla suele ser mucho menor que el de quienes llegan a España a través de las Islas Canarias y las Baleares.

La población total de inmigrantes en España ha aumentado considerablemente en las últimas décadas: alrededor de 10 de sus 50 millones de habitantes han nacido en otro lugar.

Muchos proceden de Colombia, Venezuela y Marruecos, y trabajan en sectores clave de la economía española, entre ellos la agricultura, el turismo y el sector de los servicios.

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