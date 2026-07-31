Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
31 de julio de 2026
87°Lluvias dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Dónde es Ceuta? El territorio español a donde nadan miles de migrantes desde Marruecos

El Gobierno español dijo que enviaría las Fuerzas Armadas para controlar la situación, que ya ha dejado decenas de muertes

31 de julio de 2026 - 10:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El jueves 30 de julio de 2026, varios migrantes cruzan desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta. (Foto AP/Antonio Sempere) (Antonio Sempere)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

MADRID — Miles de migrantes han llegado en masa al diminuto territorio español de Ceuta, en el norte de África, procedentes de Marruecos, y al menos 18 han fallecido en el intento, lo que ha llevado a España a desplegar a su ejército para restablecer el control de la frontera.

RELACIONADAS

En los vídeos e imágenes de la frontera se podía ver a una gran cantidad de personas, en su mayoría marroquíes, caminando por los rompeolas de una playa urbana, cerca de un puesto fronterizo con Marruecos, para incorporarse a las carreteras locales. La mayoría parecían ser hombres jóvenes, aunque también había familias con mujeres y niños.

La escalada de tensión en la frontera se produce tras el aumento, el día anterior, del número de migrantes que intentaban llegar a este pequeño enclave, principalmente a nado. No estaba claro qué había llevado a tantas personas a cruzar hacia Ceuta.

Miles de inmigrantes irrumpieron el jueves en el diminuto territorio español de Ceuta provenientes de Marruecos.Migrants cross from Morocco into the Spanish enclave of Ceuta, Thursday, July 30, 2026. (AP Photo/Antonio Sempere)Civil Guard officers use a laser to track migrants attempting to reach the Spanish enclave of Ceuta from Morocco, Wednesday, July 29, 2026. (AP Photo/Antonio Sempere)
1 / 14 | Desesperada ruta por el mar: miles de inmigrantes cruzan a nado desde Marruecos hacia España. Miles de inmigrantes irrumpieron el jueves en el diminuto territorio español de Ceuta provenientes de Marruecos. - Antonio Sempere

El Gobierno de España ha anunciado que enviará a las Fuerzas Armadas para ayudar a la Guardia Civil en Ceuta. Se espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visite la ciudad el viernes.

A continuación, lo que debe saber sobre la situación.

Una ciudad española autónoma en África continental

Ceuta y el territorio español más extenso, Melilla, situado unos 400 kilómetros (250 millas) más al este, se encuentran en la franja septentrional de la costa mediterránea, en el extremo norte de África. Ambas ciudades autónomas pertenecen a España y comparten las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África.

Ceuta, que se encuentra bajo soberanía española desde 1580, cuenta con una población mixta de cristianos y musulmanes, así como de residentes y trabajadores temporales españoles y marroquíes que conviven en relativa armonía.

Marruecos no reconoce oficialmente que Ceuta y Melilla sean territorio español, y a menudo se refiere a ellas como territorios ocupados.

Foco de tensión migratoria y diplomática entre España y Marruecos

La ciudad, con 85,000 habitantes, ha sido un foco de tensión en importantes crisis diplomáticas recientes entre Madrid y Rabat.

En mayo de 2021, el Gobierno marroquí suprimió los controles fronterizos y permitió que unas 8,000 personas procedentes de Marruecos y de países subsaharianos entraran en Ceuta en apenas dos días.

Muchos interpretaron la medida como una represalia de Marruecos por la decisión de España de permitir que un líder independentista de la disputada región del Sáhara Occidental recibiera tratamiento médico en un hospital español.

Las tensiones se disiparon y se restableció la frontera solo después de que Sánchez modificara la postura histórica del país respecto al Sáhara Occidental y se reuniera con el rey de Marruecos, Mohammed VI, al año siguiente.

Destino para los migrantes que intentan llegar a Europa

España es uno de los principales puntos de llegada a Europa para los migrantes que buscan mejores oportunidades económicas o escapar de la violencia en sus países de origen.

Ceuta y Melilla están fuertemente fortificadas, ya que estos territorios se consideran un destino para quienes intentan llegar a España desde Marruecos y otras partes de África.

Muchos migrantes que llegan a Ceuta o Melilla son devueltos de inmediato, mientras que otros, alojados en centros de acogida para migrantes, pasan por el proceso administrativo y pueden solicitar asilo en España.

Para llegar a Ceuta, los migrantes suelen cruzar a nado desde la localidad marroquí de Fnideq, recorriendo unos 5 kilómetros (3.1 millas) hasta alcanzar territorio español. Otros intentan cruzar desde la cercana localidad de Belyounech, donde la distancia es menor.

Aun así, el número de migrantes que llegan a Ceuta y Melilla suele ser mucho menor que el de quienes llegan a España a través de las Islas Canarias y las Baleares.

La población total de inmigrantes en España ha aumentado considerablemente en las últimas décadas: alrededor de 10 de sus 50 millones de habitantes han nacido en otro lugar.

Muchos proceden de Colombia, Venezuela y Marruecos, y trabajan en sectores clave de la economía española, entre ellos la agricultura, el turismo y el sector de los servicios.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsMarruecosEspañaMigración
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 31 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: