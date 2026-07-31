Hombre es asesinado a tiros cerca de una finca en Aguas Buenas

Un hombre fue asesinado a tiros durante la mañana de este viernes en el sector La Jacana del barrio Sumidero, en Aguas Buenas, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un incidente con disparos donde resultó herido de bala un hombre en la calle 7, cerca de una finca del mencionado sector.

Al llegar los agentes del distrito de Aguas Buenas, encontraron el cuerpo de un hombre con heridas de bala que le ocasionaron la muerte. Al momento, el perjudicado no ha sido identificado.