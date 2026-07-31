¿Qué pasó con Karianis Vega? Forenses remite a Justicia informe con hallazgos de autopsia
La joven de 25 años fue hallada desnuda y con heridas en el cuerpo en el área de una piscina en un condominio de Cabo Rojo
31 de julio de 2026 - 10:54 AM
31 de julio de 2026 - 10:54 AM
El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) informó este viernes que el patólogo Carlos Chávez Arias concluyó el informe de autopsia de Karianis Vega Rodríguez, de 25 años, quien fue encontrada desnuda y con heridas en varias partes de su cuerpo, en mayo, en el área de una piscina en un condominio Paraíso Escondido, en Cabo Rojo.
En declaraciones escritas, la agencia precisó que el informe, que establece la causa y la manera de muerte conforme a la investigación medicolegal realizada, así como otros detalles específicos referente a las heridas, fue remitido al Departamento de Justicia para los fines correspondientes dentro del proceso investigativo.
Asimismo, “y en estricto cumplimiento con los protocolos institucionales del ICF”, el familiar autorizado fue notificado de que la investigación medicolegal ha concluido y de que el patólogo forense se encuentra disponible para reunirse y ofrecer las explicaciones sobre los hallazgos del informe.
La directora ejecutiva del ICF, María Conte Miller, expresó que “comprendemos el profundo dolor que enfrentan los familiares en estos momentos”.
“Nuestro compromiso es realizar cada investigación medicolegal con el mayor rigor científico, sensibilidad y respeto, y mantener una comunicación directa con los familiares autorizados una vez culminan los procesos periciales para que puedan recibir de primera mano la explicación de los hallazgos”, abundó Conte Miller.
El ICF reiteró que continuará colaborando con las autoridades competentes y que, conforme al proceso investigativo en curso, no emitirá expresiones adicionales sobre el contenido del informe de autopsia.
Según el informe de la Policía de Puerto Rico, los hechos fueron reportados el 26 de mayo a las 7:50 a.m., cuando se recibió una querella de situación sospechosa en el área de la piscina del Condominio Paraíso Escondido, en Joyuda, Cabo Rojo.
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona desnuda y con heridas en diferentes partes del cuerpo, que se encontraba en el área verde, cerca de la piscina.
Al llegar agentes al lugar, los agentes encontraron a Vega Rodríguez, con lesiones en el rostro y piernas, en circunstancias que se encuentran bajo investigación.
Personal de Emergencias Médicas trasportó a Vega Rodríguez en condición crítica a Centro Médico de Mayagüez, donde se certificó su muerte.
La escena fue investigada por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, junto a la División de Servicios Técnicos.
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