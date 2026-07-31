11 de agosto: un año sin Gabriela Nicole Pratts y una jornada clave en el Tribunal de Aibonito

Nota del editor: visita este sitio especial para consultar todo el contenido de la cobertura del caso de Gabriela Nicole.

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El martes, 11 de agosto de 2026, cuando se cumple un año sin Gabriela Nicole Pratts Rosario, el Tribunal de Aibonito será escenario de una jornada clave en el juicio contra Anthonieska Avilés Cabrera, acusada por el asesinato de la adolescente de 16 años, ocurrido en medio de una trifulca en el desvío Roberto Colón.

La fecha tendrá un significado particular para la familia de “Lela”, que llegará a ese día con la memoria de la joven presente y con la expectativa de que el proceso judicial continúe avanzando. A la vez, la corte retomará los trabajos relacionados con un caso criminal que ha mantenido la atención pública desde agosto de 2025.

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En la Sala 3, bajo la dirección del juez Juan A. Reyes Colón, continuarán los procedimientos encaminados a la celebración del juicio contra Avilés Cabrera, con dos pasos importantes: la evaluación de nuevos candidatos a jurado y la comparecencia de los testifos que declararán en algún momento en el proceso judicial.

Como parte del proceso inicial del juicio, antes del desfile de prueba, Reyes Colón ordenó, con carácter de urgencia, la citación de seis nuevos paneles de candidatos a jurado. Cada panel estará compuesto por 14 personas que deberán acudir al tribunal para enfrentarse a un riguroso proceso de evaluación.

La selección del jurado será uno de los pasos determinantes antes de que comience la presentación de prueba en sala. Los ciudadanos que sean escogidos tendrán la responsabilidad de escuchar los testimonios y examinar la evidencia que sea admitida durante el juicio para emitir, finalmente, su veredicto en el caso.

De frente: Anthonieska Avilés regresa al Tribunal de Aibonito Así continúa la selección del jurado para el juicio contra la acusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts.

Pero la jornada del 11 de agosto no estará centrada únicamente en la búsqueda de los jurados que tendrán a su cargo evaluar el caso. Como parte de los preparativos para el juicio, el juez también citó a los testigos que eventualmente comparecerán durante el proceso, incluyendo funcionarios públicos y civiles.

“En aras de mantener las medidas cautelares en los casos de epígrafe; este tribunal ordena la citación de todos los testigos anunciados por las partes para el 11 de agosto de 2026, a las 8:30 a.m., a los fines de tomarles juramento y apercibirlos de no emitir expresiones sobre el caso, abstenerse (y sin limitarse) de hablar con nadie, los medios, entre ellos, abogados o fiscales”, indicó el togado en una orden reciente.

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La selección del jurado en este proceso apunta a convertirse en una de las etapas más complejas. La amplia cobertura mediática que ha rodeado el caso quedó evidenciada durante las primeras entrevistas individuales a los candidatos, quienes fueron cuestionados sobre la publicidad excesiva.

El pasado 28 de julio, mientras continuaba la evaluación de los primeros paneles citados, 18 ciudadanos respondieron preguntas del juez, las fiscales Belinda Brignoni y Jackeline Pizarro, y las abogadas de defensa María Soledad Sáez Matos y Rocío Revelles Ponce, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) de Puerto Rico.

Durante las entrevistas, el tribunal exploró si la información publicada en medios de comunicación, redes sociales y la cobertura del proceso contra la coacusada Elvia Cabrera Rivera —madre de Avilés Cabrera— podría afectar la capacidad de los candidatos para evaluar la prueba de manera imparcial.

“Culpable”: la reacción de Elvia Cabrera al escuchar el veredicto El jurado halló “culpable” a la madre Anthonieska Avilés por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario.

Algunos candidatos reconocieron haber seguido ampliamente el caso a través de noticias, redes sociales y transmisiones relacionadas con el proceso judicial, mientras otros admitieron que ya tenían una opinión formada.

Una de las candidatas mencionó que había tenido exposición al caso por la información que ha salido en la prensa y en las redes sociales. Al ser cuestionada sobre si podría ser imparcial, respondió sin titubeos: “Sería bien difícil porque ya he tenido demasiada información. Ya tengo un veredicto y una opinión”.

Ella no fue la única. Varios ciudadanos fueron excusados luego de expresar que no podían garantizar que dejarían a un lado la información que habían consumido fuera del tribunal. El proceso de evaluación de los candidatos de los primeros paneles citados continuará el 3 de agosto, según el calendario.

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Trasfondo del caso

Los hechos de este caso se remontan a la noche del domingo, 10 de agosto de 2025, cuando Aibonito celebraba el Gran Cierre de Verano Municipal y una confrontación inicial entre dos hermanas terminó convirtiéndose en una trifulca en el desvío Roberto Colón. El altercado fue escalando hasta la agresión.

En medio del incidente, Pratts Rosario y su mejor amigo fueron heridos con un arma blanca. Ambos adolescentes fueron transportados de emergencia, en vehículos separados, hasta el Hospital Menonita, donde la doctora Carla Mercado certificó a las 12:35 a.m. del lunes, 11 de agosto de 2025 que “Lela” había fallecido.

1 / 11 | 📷 Tras veredicto, familiares de Gabriela Nicole vuelven a donde ocurrió todo en Aibonito. Tras un jurado declarar culpable a Elvia Cabrera por el asesinato de Gabrierla Nicole Pratts, los familiares de la joven fueron hasta el desvío Roberto Colón, donde ocurrió el crimen en agosto de 2025. - Alex Figueroa Cancel 1 / 11 📷 Tras veredicto, familiares de Gabriela Nicole vuelven a donde ocurrió todo en Aibonito Tras un jurado declarar culpable a Elvia Cabrera por el asesinato de Gabrierla Nicole Pratts, los familiares de la joven fueron hasta el desvío Roberto Colón, donde ocurrió el crimen en agosto de 2025. Alex Figueroa Cancel Compartir

Por estos hechos, la Fiscalía de Aibonito radicó dos cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas contra Cabrera Rivera y su hija. Tras un extenso proceso judicial, que incluyó 23 días de juicio, Cabrera Rivera fue hallada culpable por un jurado y será sentenciada el 10 de septiembre a las 10:00 a.m.

¿Han amenazado a Elvia Cabrera?

El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera, explicó que, “eventualmente, ella (Elvia) va a ingresar a la cárcel de mujeres, pero tenemos que buscar el momento adecuado para que no pongamos en peligro la vida de ella o de nadie dentro del sistema correccional”.

En entrevista con Radio Isla 1320, Quiñones Rivera añadió que no han surgido amenazas específicas, y que, si eso ocurriera, tendría que activar un protocolo de seguridad interno y alertar a la Policía. Agregó que Cabrera Rivera no está recibiendo “ningún trato preferencial” en el Complejo Carcelario de Bayamón.