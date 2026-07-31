Insólito: hallan balas de cañón de la época de la Guerra Civil en una maleta en Alabama

GULF SHORES, Alabama — Un agente de la TSA descubrió un lote de balas de cañón robadas de la época de la Guerra Civil en la maleta de un pasajero durante un control de seguridad rutinario en un aeropuerto de Alabama a principios de este mes, según informaron fuentes policiales.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) informó el viernes en un comunicado que las reliquias fueron descubiertas en el Aeropuerto Internacional de Gulf Shores el 18 de julio, después de que un agente observara lo que parecía ser un objeto grande y opaco dentro de una maleta durante un control con rayos X. Al abrir el equipaje, encontró cinco pequeñas balas de cañón envueltas en papel de cocina y avisó a un supervisor.

“Nunca había visto nada tan singular”, declaró el agente de la TSA Justin Dupree en un comunicado de la agencia. “He visto granadas inertes y munición de entrenamiento, pero nunca una situación al estilo de Indiana Jones con un artefacto robado”.

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Las balas de cañón —las más grandes, del tamaño aproximado de una toronja y con un peso similar al de una bola de lanzamiento de peso— estaban inactivas y no contenían ningún material explosivo ni componentes activos, según informó la TSA. No obstante, los proyectiles de cañón son munición de artillería y se consideran artículos prohibidos en los aviones.

La policía determinó finalmente que las balas de cañón habían sido robadas del Fuerte Morgan, basándose en las marcas de pintura que el personal del fuerte había aplicado a los objetos, y que databan de la Guerra Civil estadounidense. El histórico fuerte de Gulf Shores desempeñó un papel importante en varios conflictos militares, incluida la Guerra Civil.

La Oficina del Sheriff del condado de Baldwin informó el jueves de que un menor robó las balas de cañón de un almacén del fuerte y luego las metió en la maleta facturada de su abuela. La abuela declaró a los agentes que no sabía que fueran robadas.

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