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En condición crítica un hombre tras resultar con quemaduras graves en un incendio en Maunabo

El siniestro se registró en una estructura abandonada en la PR-759 del barrio Palo Seco

31 de julio de 2026 - 7:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El perjudicado, quien no ha sido identificado, fue atendido por paramédicos en el lugar. (Alex Figueroa Cancel)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre se encuentra en condición crítica, trascendió este viernes, tras resultar con quemaduras graves en medio de un incendio registrado en una estructura abandonada en la PR-759 del barrio Palo Seco, en Maunabo.

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El informe preliminar de la Policía sostiene que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el siniestro.

Los oficiales y el personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar, y tras el extinguir el incendio, localizaron a un hombre con quemaduras en diferentes partes del cuerpo.

El perjudicado, quien no ha sido identificado, fue atendido por paramédicos en el lugar.

La Uniformada indicó que el hombre permanecía en condición crítica, por lo que sería trasladado en ambulancia aérea a una institución hospitalaria del área metropolitana.

El agente Joseph González Ortiz investiga de manera preliminar estos hechos.

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Breaking NewsMaunaboPolicía de Puerto RicoIncendios
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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