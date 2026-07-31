En condición crítica un hombre tras resultar con quemaduras graves en un incendio en Maunabo

Un hombre se encuentra en condición crítica, trascendió este viernes, tras resultar con quemaduras graves en medio de un incendio registrado en una estructura abandonada en la PR-759 del barrio Palo Seco, en Maunabo.

El informe preliminar de la Policía sostiene que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el siniestro.

Los oficiales y el personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar, y tras el extinguir el incendio, localizaron a un hombre con quemaduras en diferentes partes del cuerpo.

El perjudicado, quien no ha sido identificado, fue atendido por paramédicos en el lugar.

La Uniformada indicó que el hombre permanecía en condición crítica, por lo que sería trasladado en ambulancia aérea a una institución hospitalaria del área metropolitana.