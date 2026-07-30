La Policía cuenta con una “persona de interés” en la pesquisa por el asesinato de hombre de Ohio en Luquillo

La Policía asegura tener “una persona de interés” en relación con el asesinato de un hombre de Ohio, Tyler Wilkin, reportado el 10 de julio en playa La Selva, en Luquillo.

Así lo reveló el superintendente de la Policía Joseph González, en entrevista con El Nuevo Día, al indicar que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) colabora en la pesquisa.

“Lo que puedo decir es hay una persona de interés”, sostuvo González.

“He estado en comunicación con el FBI para apoyo técnico, una colaboración”, agregó. “No puedo entrar en muchos detalles, pero he estado hablando con los investigadores, recibiendo las actualizaciones del caso, y no quiero afectar la investigación”.

El cuerpo de Wilkin, de 35 años, fue encontrado por una persona que caminaba por la playa en la mañana del viernes. Luego, las autoridades encontraron que tenía una herida en la cabeza.

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Las versiones apuntan a que Wilkin acampaba solo en la playa del Corredor Ecológico del Noreste desde el 8 de julio. Sus amistades tenían previsto llegar al lugar el viernes, el mismo día en que fue encontrado muerto.

El cuerpo fue localizado a cierta distancia del lugar donde instaló su caseta y donde dejó sus pertenencias.

Testigos indicaron a la Policía que no escucharon disparos, mientras que allegados resaltaron que Wilkin les escribió por texto que había escuchado lo que parecían ser fuegos artificiales y alguien aullando.

“Sabemos que en el lugar no hay mucha gente. Es un poco complicado en términos de pistas investigativas. Sí podemos decir que hay unas pistas”, enfatizó González.

Aseguró que la pesquisa ha avanzado, pero no catalogó a la persona como “sospechosa”, sino que se reiteró en llamarle “de interés”.

En expresiones a medios en Ohio, allegados de Wilkin manifestaron días después del crimen que estaban inconformes con la investigación.