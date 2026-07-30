Familiares y amigos despiden desde hoy al joven asesinado en casa de empeño en Quebradillas

La familia de Alan Sahel Cordero Rosario, el hombre de 27 años asesinado el pasado lunes, 27 de julio, durante un robo en una casa de empeño en Quebradillas, anunció que las exequias para el fenecido comenzaron hoy, jueves, a las 2:00 p.m. en la Funeraria Melvin Amador, en Camuy.

“Te invitamos a acompañarnos en la celebración de vida en honor a Alan Sahel Cordero Rosario”, lee la invitación difundida en las redes sociales.

La convocatoria indica que los servicios comienzan a las 6:00 p.m. del jueves y se repetirán el viernes a las 9:30 a.m., antes de que la comitiva fúnebre parta hacia el cementerio Remanso de Paz, en ese municipio.

Exequias Alan Sahel Cordero Rosario (Suministrada)

Cordero Rosario fue ejecutado con un tiro en la nuca mientras laboraba en Money Flash Pawn Shop, casa de empeño y joyería ubicada en la carretera PR-2, jurisdicción de Quebradillas, y que es propiedad del padre del occiso.

PUBLICIDAD

Reinaldo Fernández González, el sujeto sospechoso de cometer el vil crimen, fue arrestado el martes, 28 por agentes de la Policía de Puerto Rico, pero las autoridades federales asumieron la custodia del detenido al día siguiente.

Hoy trascendió que, el sospechoso confesó al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) el plan que había deliberado para cometer el robo.

Según la declaración jurada sometida por una agente especial del FBI como parte de la querella radicada contra Fernández González, sostiene que el acusado llegó al local con la intención de cometer el asalto, el cual había planificado en detalle.

Las autoridades buscan a este hombre como sospechoso del asesinato de Allan Sahel Cordero Rosario, ocurrido en medio de un robo en una casa de empeño, en Quebradillas. (Suministrada por la Policía)

De acuerdo con la declaración jurada, Cordero Rosario le ofreció asistencia al sospechoso, pensando que se trataba de otro cliente. Acto seguido, el acusado señaló algunas prendas para distraer a la víctima. Entonces, cuando la víctima se volteó, le realizó un disparo en la parte posterior de su cuello.