Familiares y amigos despiden desde hoy al joven asesinado en casa de empeño en Quebradillas
Alan Sahel Cordero Rosario recibirá cristiana sepultura el viernes en el cementerio Remanso de Paz, en Camuy
30 de julio de 2026 - 2:35 PM
30 de julio de 2026 - 2:35 PM
La familia de Alan Sahel Cordero Rosario, el hombre de 27 años asesinado el pasado lunes, 27 de julio, durante un robo en una casa de empeño en Quebradillas, anunció que las exequias para el fenecido comenzaron hoy, jueves, a las 2:00 p.m. en la Funeraria Melvin Amador, en Camuy.
“Te invitamos a acompañarnos en la celebración de vida en honor a Alan Sahel Cordero Rosario”, lee la invitación difundida en las redes sociales.
La convocatoria indica que los servicios comienzan a las 6:00 p.m. del jueves y se repetirán el viernes a las 9:30 a.m., antes de que la comitiva fúnebre parta hacia el cementerio Remanso de Paz, en ese municipio.
Cordero Rosario fue ejecutado con un tiro en la nuca mientras laboraba en Money Flash Pawn Shop, casa de empeño y joyería ubicada en la carretera PR-2, jurisdicción de Quebradillas, y que es propiedad del padre del occiso.
Reinaldo Fernández González, el sujeto sospechoso de cometer el vil crimen, fue arrestado el martes, 28 por agentes de la Policía de Puerto Rico, pero las autoridades federales asumieron la custodia del detenido al día siguiente.
Hoy trascendió que, el sospechoso confesó al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) el plan que había deliberado para cometer el robo.
Según la declaración jurada sometida por una agente especial del FBI como parte de la querella radicada contra Fernández González, sostiene que el acusado llegó al local con la intención de cometer el asalto, el cual había planificado en detalle.
De acuerdo con la declaración jurada, Cordero Rosario le ofreció asistencia al sospechoso, pensando que se trataba de otro cliente. Acto seguido, el acusado señaló algunas prendas para distraer a la víctima. Entonces, cuando la víctima se volteó, le realizó un disparo en la parte posterior de su cuello.
En consecuencia, el empleado murió dentro del mencionado establecimiento. Posteriormente, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades lo ocurrido. Los agentes investigadores ocuparon en la escena un casquillo calibre .9 milímetros (mm), según el documento ante el Tribunal federal.
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