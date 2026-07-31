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Muere una mujer y un hombre queda grave tras chocar contra un árbol en Cidra

Según las autoridades, viajaban en un vehículo todoterreno a una alta velocidad

31 de julio de 2026 - 6:48 AM

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Así quedó el vehículo donde viajaban la mujer, quien falleció, y el hombre, quien resultó gravemente herido. (Captura de pantalla)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades investigan desde la madrugada de este viernes un accidente que dejó una mujer muerta y un hombre herido tras chocar contra un árbol en la PR-734, en el barrio Arenas, en Cidra.

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El agente Carlos Colón, de la División de Patrullas y Carreteras de Caguas, indicó a El Nuevo Día que se trató de un vehículo todoterreno.

“Un Polaris... viajaban juntos en el mismo vehículo. La fallecida es una mujer y el herido es un hombre, que ese es el conductor”, comentó.

Un informe policíaco confirma que el vehículo era un Polaris Slingshot de 2016, color gris, que, al llegar al kilómetro 6.4 “lo hacía a una velocidad mayor que no le permitió el control y dominio del volante”.

En el mismo informe, la occisa fue identificada por familiares como Yarelis Maldonado Colón, de 34 años y residente de Cidra. Mientras, el conductor no ha sido identificado y recibió heridas de gravedad que requirieron su traslado al Centro Médico en Río Piedras.

La vía había sido cerrada, pero ya fue reabierta al tránsito.

La investigación estuvo a cargo de la agente Ana Rosario y el sargento Luis Crespo, adscritos a la División de Patrullas y Carreteras de Caguas. En tanto, la fiscal Denise Soto, de la fiscalía de Caguas, ordenó el levantamiento y traslado del cadáver.

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