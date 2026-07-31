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Disturbio y onda tropical cerca de la región: ¿qué efectos tendrán en Puerto Rico?

El Servicio Nacional de Meteorología anticipó que el panorama se tornará más variable durante el fin de semana

31 de julio de 2026 - 9:26 AM

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El mayor potencial de actividad se perfila entre el sábado y el domingo. (NHC/NOAA)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un disturbio sobre la región podría aumentar este viernes el potencial de aguaceros en Puerto Rico, aunque la actividad no dejaría acumulaciones significativas ni suficientes para aliviar las condiciones de sequía, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

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La meteoróloga Mariangelis Marrero Colón, del SNM, explicó a El Nuevo Día que la masa de humedad favorecerá el desarrollo de precipitación principalmente sobre el noroeste durante horas de la tarde.

También podrían formarse líneas de aguaceros desde Vieques y Culebra, mientras que actividad en El Yunque podría llevar episodios de lluvia hacia la zona metropolitana.

El embalse Carraízo fue construido en 1953 por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se abastece del río Grande de Loíza.Suple a más de 179,000 clientes en San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo, de acuerdo con la AAA.El Municipio de Trujillo Alto detalla que también es hogar de varias especies de peces –como lobina, chopa, barbudo y tilapia–, que fueron introducidas desde el vivero del Municipio de Maricao.
1 / 10 | En imágenes: 10 datos que no conocías sobre el embalse Carraízo. El embalse Carraízo fue construido en 1953 por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se abastece del río Grande de Loíza. - TITO GUZMAN

Pese al incremento en la humedad, Marrero indicó que no se anticipan acumulaciones importantes.

El disturbio ya produjo lluvias durante la noche del jueves en sectores del este y el interior de la isla, pero las cantidades se mantuvieron por debajo de 0.30 pulgadas.

De cara al fin de semana, el panorama continuará variable ante la cercanía de una onda tropical que podría elevar aún más la humedad y aumentar la frecuencia de los aguaceros.

El mayor potencial de actividad se perfila entre el sábado y el domingo. Sin embargo, el SNM continúa vigilando una zona de aire seco que podría limitar el desarrollo de lluvias más intensas.

El embalse Carraízo amaneció este lunes con una lectura de 38.43 metros, suficiente para entrar en el nivel de ajustes operacionales, según la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.Desde principios de junio, el nivel del embalse ha descendido de forma constante, en medio de un período de pocas lluvias y alta demanda de agua durante el verano. Así luce el embalse, según captado por el lente de El Nuevo Día.
1 / 12 | En imágenes: así luce Carraízo tras caer en clasificación de “ajustes operacionales”. El embalse Carraízo amaneció este lunes con una lectura de 38.43 metros, suficiente para entrar en el nivel de ajustes operacionales, según la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. - Xavier Araújo

Aunque se espera una mayor frecuencia de precipitación, Marrero sostuvo que los acumulados no serían suficientes para aliviar la sequía que afecta distintas zonas de Puerto Rico.

En tanto, el calor continuará haciéndose sentir, por lo que el SNM emitió una advertencia de calor que estará vigente desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Las temperaturas máximas podrían superar los 90 grados Fahrenheit, mientras que las mínimas se han mantenido cerca de los 80 grados, lo que favorece índices de calor elevados.

En las aguas regionales, los vientos mantendrán el oleaje picado y un riesgo moderado de corrientes marinas, por lo que se exhortó a los operadores de embarcaciones pequeñas a ejercer precaución. Se anticipa una disminución en el riesgo de corrientes marinas para el martes de la próxima semana.

Por otro lado, el polvo del Sahara permanecerá en concentraciones bajas durante los próximos días. El próximo pulso con niveles cercanos a moderados podría comenzar a llegar después del mediodía del lunes.

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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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