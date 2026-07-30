Se expande e intensifica la sequía severa en las zonas sur y noreste de Puerto Rico
Conoce lo que dice el reporte más reciente del Monitor de Estados Unidos
30 de julio de 2026 - 11:43 AM
30 de julio de 2026 - 11:43 AM
La escasez de lluvias en Puerto Rico durante los últimos 30 a 90 días ha provocado la expansión e intensificación de la sequía en las zonas sur y noreste, indicó el informe más reciente del Monitor de Sequía de los Estados Unidos.
De acuerdo con el reporte publicado este jueves, el 24.75% del territorio permanece bajo sequía severa, lo que representa un aumento de 10.47 puntos porcentuales frente al 14.28% de la semana anterior.
“Entre las consecuencias de la sequía se incluyen el racionamiento de agua para los agricultores del suroeste y noreste, la disminución del caudal de los ríos y el deterioro de los cultivos”, detalla el informe.
En conjunto, el 82.32% de Puerto Rico permanece bajo condiciones atípicamente secas o algún nivel de sequía.
De acuerdo con el mapa, Canóvanas, Guánica, Salinas y Santa Isabel permanecen completamente bajo sequía severa.
La categoría también afecta porciones de Cabo Rojo, Sabana Grande, Yauco, Guayanilla, Coamo, Cayey, Guayama, Carolina, Río Grande, Loíza, Luquillo y Fajardo.
Mientras tanto, la sequía moderada o categoría D1 bajó a 36.01%, lo que representó una disminución de 9.01 puntos porcentuales, en comparación con el 45.02% del informe anterior.
Esta condición puede provocar estrés en los cultivos, llevar a los agricultores a conservar agua, aumentar el peligro de incendios forestales y ocasionar descensos en los niveles de embalses, lagos, ríos y quebradas.
Por otro lado, el 21.56% de la isla permanece bajo condiciones atípicamente secas o D0, una disminución de 1.46 puntos frente al 23.02% registrado la semana pasada. En el contexto de Puerto Rico, esta categoría implica que el caudal de ríos y quebradas se encuentra por debajo de sus niveles habituales.
En síntesis, la extensión total de porciones de la isla bajo algún nivel de sequía permanece igual, pero una mayor parte del territorio pasó a una categoría de sequía severa.
Por encima de la sequía severa se encuentra la sequía extrema, o D3, cuyos impactos pueden incluir pérdida de cultivos, escasez de alimento para el ganado, alteraciones en las rutinas diarias, cambios en horarios escolares, cierres de negocios, deterioro en la calidad del agua y reducción de los acuíferos.
La categoría de mayor intensidad es la sequía excepcional, o D4. Sin embargo, Puerto Rico ha experimentado poca o ninguna sequía excepcional desde el inicio del informe, por lo que no se registran impactos locales asociados con ese nivel en el Reporte de Impactos de Sequía.
A un día de que finalice el mes, julio pudiera dejar una marca histórica en la estación meteorológica del aeropuerto de San Juan al convertirse en el julio más seco desde que comenzaron allí los registros, en 1898.
Hasta el martes, el pluviómetro de esa estación había acumulado apenas 0.53 pulgadas de lluvia, según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).
El acumulado se mantiene muy por debajo de las 1.10 pulgadas registradas en julio de 1929, que hasta ahora mantiene el récord del julio más seco en esa estación.
Julio de 2026 también se perfila como el segundo más caliente en el historial de la estación de San Juan.
La temperatura promedio hasta el momento es de 85.1 grados Fahrenheit, solo por debajo de julio de 2024, cuando el promedio mensual alcanzó los 85.7 grados.
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