Se expande e intensifica la sequía severa en las zonas sur y noreste de Puerto Rico

( Monitor de Sequía de Estados Unidos )

La escasez de lluvias en Puerto Rico durante los últimos 30 a 90 días ha provocado la expansión e intensificación de la sequía en las zonas sur y noreste, indicó el informe más reciente del Monitor de Sequía de los Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte publicado este jueves, el 24.75% del territorio permanece bajo sequía severa, lo que representa un aumento de 10.47 puntos porcentuales frente al 14.28% de la semana anterior.

“Entre las consecuencias de la sequía se incluyen el racionamiento de agua para los agricultores del suroeste y noreste, la disminución del caudal de los ríos y el deterioro de los cultivos”, detalla el informe.

En conjunto, el 82.32% de Puerto Rico permanece bajo condiciones atípicamente secas o algún nivel de sequía.

De acuerdo con el mapa, Canóvanas, Guánica, Salinas y Santa Isabel permanecen completamente bajo sequía severa.

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1 / 10 | En imágenes: 10 datos que no conocías sobre el embalse Carraízo. El embalse Carraízo fue construido en 1953 por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se abastece del río Grande de Loíza. - TITO GUZMAN 1 / 10 En imágenes: 10 datos que no conocías sobre el embalse Carraízo El embalse Carraízo fue construido en 1953 por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se abastece del río Grande de Loíza. TITO GUZMAN Compartir

La categoría también afecta porciones de Cabo Rojo, Sabana Grande, Yauco, Guayanilla, Coamo, Cayey, Guayama, Carolina, Río Grande, Loíza, Luquillo y Fajardo.

Mientras tanto, la sequía moderada o categoría D1 bajó a 36.01%, lo que representó una disminución de 9.01 puntos porcentuales, en comparación con el 45.02% del informe anterior.

Esta condición puede provocar estrés en los cultivos, llevar a los agricultores a conservar agua, aumentar el peligro de incendios forestales y ocasionar descensos en los niveles de embalses, lagos, ríos y quebradas.

Por otro lado, el 21.56% de la isla permanece bajo condiciones atípicamente secas o D0, una disminución de 1.46 puntos frente al 23.02% registrado la semana pasada. En el contexto de Puerto Rico, esta categoría implica que el caudal de ríos y quebradas se encuentra por debajo de sus niveles habituales.

En síntesis, la extensión total de porciones de la isla bajo algún nivel de sequía permanece igual, pero una mayor parte del territorio pasó a una categoría de sequía severa.

1 / 10 | Embalses de Puerto Rico: así lucen 10 de los principales abastos de agua en la isla. Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 10 Embalses de Puerto Rico: así lucen 10 de los principales abastos de agua en la isla Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Por encima de la sequía severa se encuentra la sequía extrema, o D3, cuyos impactos pueden incluir pérdida de cultivos, escasez de alimento para el ganado, alteraciones en las rutinas diarias, cambios en horarios escolares, cierres de negocios, deterioro en la calidad del agua y reducción de los acuíferos.

La categoría de mayor intensidad es la sequía excepcional, o D4. Sin embargo, Puerto Rico ha experimentado poca o ninguna sequía excepcional desde el inicio del informe, por lo que no se registran impactos locales asociados con ese nivel en el Reporte de Impactos de Sequía.

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1 / 14 | Tiempo de ahorrar agua: siga estos consejos y ayude a evitar un racionamiento. Ante el déficit de lluvia y la ampliación de la sequía en Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hizo un llamado al uso prudente del agua potable, para extender los abastos en los embalses y evitar entrar en planes de racionamiento. - Xavier Araújo 1 / 14 Tiempo de ahorrar agua: siga estos consejos y ayude a evitar un racionamiento Ante el déficit de lluvia y la ampliación de la sequía en Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hizo un llamado al uso prudente del agua potable, para extender los abastos en los embalses y evitar entrar en planes de racionamiento. Xavier Araújo Compartir

Julio pudiera romper un récord

A un día de que finalice el mes, julio pudiera dejar una marca histórica en la estación meteorológica del aeropuerto de San Juan al convertirse en el julio más seco desde que comenzaron allí los registros, en 1898.

Hasta el martes, el pluviómetro de esa estación había acumulado apenas 0.53 pulgadas de lluvia, según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

El acumulado se mantiene muy por debajo de las 1.10 pulgadas registradas en julio de 1929, que hasta ahora mantiene el récord del julio más seco en esa estación.

Julio de 2026 también se perfila como el segundo más caliente en el historial de la estación de San Juan.