Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
30 de julio de 2026
90°Bruma
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se expande e intensifica la sequía severa en las zonas sur y noreste de Puerto Rico

Conoce lo que dice el reporte más reciente del Monitor de Estados Unidos

30 de julio de 2026 - 11:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según el informe más reciente, el 36.01% de Puerto Rico se encuentra bajo sequía moderada. (Monitor de Sequía de Estados Unidos)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La escasez de lluvias en Puerto Rico durante los últimos 30 a 90 días ha provocado la expansión e intensificación de la sequía en las zonas sur y noreste, indicó el informe más reciente del Monitor de Sequía de los Estados Unidos.

RELACIONADAS

De acuerdo con el reporte publicado este jueves, el 24.75% del territorio permanece bajo sequía severa, lo que representa un aumento de 10.47 puntos porcentuales frente al 14.28% de la semana anterior.

“Entre las consecuencias de la sequía se incluyen el racionamiento de agua para los agricultores del suroeste y noreste, la disminución del caudal de los ríos y el deterioro de los cultivos”, detalla el informe.

En conjunto, el 82.32% de Puerto Rico permanece bajo condiciones atípicamente secas o algún nivel de sequía.

De acuerdo con el mapa, Canóvanas, Guánica, Salinas y Santa Isabel permanecen completamente bajo sequía severa.

El embalse Carraízo fue construido en 1953 por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se abastece del río Grande de Loíza.Suple a más de 179,000 clientes en San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo, de acuerdo con la AAA.El Municipio de Trujillo Alto detalla que también es hogar de varias especies de peces –como lobina, chopa, barbudo y tilapia–, que fueron introducidas desde el vivero del Municipio de Maricao.
1 / 10 | En imágenes: 10 datos que no conocías sobre el embalse Carraízo. El embalse Carraízo fue construido en 1953 por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se abastece del río Grande de Loíza. - TITO GUZMAN

La categoría también afecta porciones de Cabo Rojo, Sabana Grande, Yauco, Guayanilla, Coamo, Cayey, Guayama, Carolina, Río Grande, Loíza, Luquillo y Fajardo.

Mientras tanto, la sequía moderada o categoría D1 bajó a 36.01%, lo que representó una disminución de 9.01 puntos porcentuales, en comparación con el 45.02% del informe anterior.

Esta condición puede provocar estrés en los cultivos, llevar a los agricultores a conservar agua, aumentar el peligro de incendios forestales y ocasionar descensos en los niveles de embalses, lagos, ríos y quebradas.

Por otro lado, el 21.56% de la isla permanece bajo condiciones atípicamente secas o D0, una disminución de 1.46 puntos frente al 23.02% registrado la semana pasada. En el contexto de Puerto Rico, esta categoría implica que el caudal de ríos y quebradas se encuentra por debajo de sus niveles habituales.

En síntesis, la extensión total de porciones de la isla bajo algún nivel de sequía permanece igual, pero una mayor parte del territorio pasó a una categoría de sequía severa.

Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”.La Plata. Ubicado en Toa Alta, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “seguridad”.Cerrillos. Ubicado en Ponce, pertenece al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Al 17 de julio, su nivel era de “seguridad”.
1 / 10 | Embalses de Puerto Rico: así lucen 10 de los principales abastos de agua en la isla. Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”. - Ramon "Tonito" Zayas

Por encima de la sequía severa se encuentra la sequía extrema, o D3, cuyos impactos pueden incluir pérdida de cultivos, escasez de alimento para el ganado, alteraciones en las rutinas diarias, cambios en horarios escolares, cierres de negocios, deterioro en la calidad del agua y reducción de los acuíferos.

La categoría de mayor intensidad es la sequía excepcional, o D4. Sin embargo, Puerto Rico ha experimentado poca o ninguna sequía excepcional desde el inicio del informe, por lo que no se registran impactos locales asociados con ese nivel en el Reporte de Impactos de Sequía.

Ante el déficit de lluvia y la ampliación de la sequía en Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hizo un llamado al uso prudente del agua potable, para extender los abastos en los embalses y evitar entrar en planes de racionamiento.Según la página “Conservemos el agua” de la AAA, una de las recomendaciones para limitar el desperdicio del líquido es llenar por completo el lavaplatos en las casas o establecimientos que se utilicen.Bañe a sus mascotas en el patio, encima de la grama, para que también utilice el agua para la vegetación.
1 / 14 | Tiempo de ahorrar agua: siga estos consejos y ayude a evitar un racionamiento. Ante el déficit de lluvia y la ampliación de la sequía en Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hizo un llamado al uso prudente del agua potable, para extender los abastos en los embalses y evitar entrar en planes de racionamiento. - Xavier Araújo

Julio pudiera romper un récord

A un día de que finalice el mes, julio pudiera dejar una marca histórica en la estación meteorológica del aeropuerto de San Juan al convertirse en el julio más seco desde que comenzaron allí los registros, en 1898.

Hasta el martes, el pluviómetro de esa estación había acumulado apenas 0.53 pulgadas de lluvia, según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

El acumulado se mantiene muy por debajo de las 1.10 pulgadas registradas en julio de 1929, que hasta ahora mantiene el récord del julio más seco en esa estación.

Julio de 2026 también se perfila como el segundo más caliente en el historial de la estación de San Juan.

La temperatura promedio hasta el momento es de 85.1 grados Fahrenheit, solo por debajo de julio de 2024, cuando el promedio mensual alcanzó los 85.7 grados.

Tags
Breaking NewsMonitor de Sequía de Estados UnidosSequía en Puerto RicoCalor extremoSequía
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 30 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: