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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Le tocaron el cristal y lo despojaron de su vehículo: reportan carjacking en Luquillo

El hombre de 23 años fue interceptado mientras se encontraba detenido en una marginal de la carretera PR-3

30 de julio de 2026 - 10:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos se reportaron a las 7:30 p.m.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un conductor de 23 años terminó despojado del vehículo que manejaba luego de ser víctima de un carjacking durante la noche del miércoles en el pueblo de Luquillo, informó la Policía de Puerto Rico.

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El incidente ocurrió cerca de las 10:00 p.m. en el kilómetro 34.8 de la PR-3, en la marginal Fortuna Playa, donde el perjudicado se encontraba detenido dentro de un vehículo alquilado, según el informe policíaco.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre escuchó que alguien tocó el cristal de la unidad, una Ford Transit del año 2026, con tablilla 1254750. Poco después, bajo amenaza, fue despojado del automóvil.

La agente Yolanda Santiago Méndez investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, cuyos agentes continuarán con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información relacionada con este caso a comunicarse directamente al 787-343-2020. También pueden enviar confidencias a través de la cuenta de X @PRPDNOTICIAS o la página oficial de Facebook.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCarjackingLuquillo
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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