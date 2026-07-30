Le tocaron el cristal y lo despojaron de su vehículo: reportan carjacking en Luquillo

Un conductor de 23 años terminó despojado del vehículo que manejaba luego de ser víctima de un carjacking durante la noche del miércoles en el pueblo de Luquillo, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente ocurrió cerca de las 10:00 p.m. en el kilómetro 34.8 de la PR-3, en la marginal Fortuna Playa, donde el perjudicado se encontraba detenido dentro de un vehículo alquilado, según el informe policíaco.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre escuchó que alguien tocó el cristal de la unidad, una Ford Transit del año 2026, con tablilla 1254750. Poco después, bajo amenaza, fue despojado del automóvil.

La agente Yolanda Santiago Méndez investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, cuyos agentes continuarán con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.