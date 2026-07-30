Le tocaron el cristal y lo despojaron de su vehículo: reportan carjacking en Luquillo
El hombre de 23 años fue interceptado mientras se encontraba detenido en una marginal de la carretera PR-3
30 de julio de 2026 - 10:52 AM
30 de julio de 2026 - 10:52 AM
Un conductor de 23 años terminó despojado del vehículo que manejaba luego de ser víctima de un carjacking durante la noche del miércoles en el pueblo de Luquillo, informó la Policía de Puerto Rico.
El incidente ocurrió cerca de las 10:00 p.m. en el kilómetro 34.8 de la PR-3, en la marginal Fortuna Playa, donde el perjudicado se encontraba detenido dentro de un vehículo alquilado, según el informe policíaco.
De acuerdo con la información preliminar, el hombre escuchó que alguien tocó el cristal de la unidad, una Ford Transit del año 2026, con tablilla 1254750. Poco después, bajo amenaza, fue despojado del automóvil.
La agente Yolanda Santiago Méndez investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, cuyos agentes continuarán con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.
La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información relacionada con este caso a comunicarse directamente al 787-343-2020. También pueden enviar confidencias a través de la cuenta de X @PRPDNOTICIAS o la página oficial de Facebook.
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