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Mujer es víctima de “carjacking” en Barrio Obrero: la interceptan tras tomar una ruta equivocada

La Policía indicó que dos individuos se marcharon en el Mitsubishi Outlander gris claro del 2024 con la tablilla KII-853

22 de junio de 2026 - 6:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los asaltante se apropiaron del vehículo mediante carjacking (GFR Media)
El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan. - Una mujer fue víctima de un “carjacking” en la noche de ayer, domingo en Barrio Obrero, San Juan, informó la Policía.

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El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 10:35 p.m., en la calle 1, intersección con la calle Principal.

Según la Uniformada, la víctima denunció que mientras transitaba en su vehículo por el lugar antes mencionado, “tomó un desvío equivocado. Al percatarse de la situación, se detuvo y comenzó a retroceder”.

“La querellante alegó que, en ese momento, fue sorprendida por un individuo vestido completamente de negro, quien se le acercó por el lado del conductor portando un arma de fuego y le exigió que descendiera del vehículo, amenazándola con causarle daño”, apuntó el informe policiaco.

“La mujer indicó que salió de su vehículo sin llevar consigo sus pertenencias. Acto seguido, un segundo individuo, también vestido de negro, abordó el automóvil por el lado del pasajero. Ambos sospechosos huyeron del lugar a bordo del vehículo hurtado, sin que la víctima pudiera precisar la dirección que tomaron”, agregó.

Dentro del vehículo estaba la cartera con documentos personales, tarjetas bancarias, tarjetas del plan médico de la perjudicada y de sus familiares, tarjetas de Seguro Social y un teléfono celular.

El vehículo fue descrito como un Mitsubishi Outlander gris claro del 2024 con la tablilla KII-853.

El agente Esteban Vargas, adscrito al mencionado precinto, investigó preliminarmente el incidente y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

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CarjackingCarjackingsBarrio ObreroSan JuanPolicía de Puerto RicoBreaking News
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