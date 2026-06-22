Encuentran un cuerpo dentro del baúl de un auto en San Juan

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este lunes en San Juan.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:46 a.m., en la calle Bondad de la urbanización Villa Olímpica.

Según la información preliminar, una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre “una situación sospechosa en el área”.

“Al llegar al lugar, los agentes localizaron un vehículo y, durante la inspección de la escena, encontraron en el interior del baúl el cuerpo de un hombre con heridas de bala”, detalló el informe policiaco.

“El occiso no ha sido identificado”, agregó.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y el fiscal de turno se hicieron cargo de la pesquisa.