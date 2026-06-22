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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran un cuerpo dentro del baúl de un auto en San Juan

La Policía fue alertada a través de una llamada telefónica

22 de junio de 2026 - 6:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los cadáveres fueron encontrados a orillas de la carretera, pero no se levantaron casquillos, lo que apunta a que fueron ejecutados en otro lugar. (Archivo)
Hasta este domingo, la Policía había reportado 228 asesinatos en lo que va de este año, 19 más que los 209 registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este lunes en San Juan.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 12:46 a.m., en la calle Bondad de la urbanización Villa Olímpica.

Según la información preliminar, una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre “una situación sospechosa en el área”.

“Al llegar al lugar, los agentes localizaron un vehículo y, durante la inspección de la escena, encontraron en el interior del baúl el cuerpo de un hombre con heridas de bala”, detalló el informe policiaco.

“El occiso no ha sido identificado”, agregó.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y el fiscal de turno se hicieron cargo de la pesquisa.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 228 asesinatos en lo que va de este año, 19 más que los 209 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsAsesinatosSan Juan
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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