Detienen a un anciano por presuntamente matar a un perro con un andador en Bayamón

La Policía investiga la muerte de un perro reportada en la tarde del domingo en la urbanización Santa Juanita, en Bayamón, en un aparente caso de maltrato animal.

Según la información preliminar, varias llamadas alertaron a las autoridades sobre una situación ocurrida en una residencia del sector.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron al animal sin vida en medio de una calle.

De acuerdo con la pesquisa policial, un hombre de edad avanzada presuntamente agredió al perro con un andador de adulto, causándole la muerte.

Las autoridades detuvieron a un sospechoso y consultan el caso para la posible radicación de cargos.