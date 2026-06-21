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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Detienen a un anciano por presuntamente matar a un perro con un andador en Bayamón

Vecinos alertaron a la Policía sobre el incidente violento en la urbanización Santa Juanita

21 de junio de 2026 - 5:54 PM

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Las autoridades detuvieron a un sospechoso y consultan el caso para la posible radicación de cargos. (Xavier Araújo)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La Policía investiga la muerte de un perro reportada en la tarde del domingo en la urbanización Santa Juanita, en Bayamón, en un aparente caso de maltrato animal.

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Según la información preliminar, varias llamadas alertaron a las autoridades sobre una situación ocurrida en una residencia del sector.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron al animal sin vida en medio de una calle.

De acuerdo con la pesquisa policial, un hombre de edad avanzada presuntamente agredió al perro con un andador de adulto, causándole la muerte.

Las autoridades detuvieron a un sospechoso y consultan el caso para la posible radicación de cargos.

Esta es una noticia en desarrollo.

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Maltrato animalPerrosPolicía de Puerto RicoBreaking NewsBayamón
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