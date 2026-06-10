Causa para arresto contra madre e hija por maltrato animal en Cataño

Una jueza del Tribunal de Bayamón encontró causa para el arresto de una mujer de 39 años y su hija de 18 años por maltrato animal en Cataño.

En comunicado de prensa, la Policía informó que agentes del Distrito de Cataño estuvieron a cargo de la investigación que resultó en la radicación de cargos ayer, martes.

De acuerdo con la pesquisa realizada por la agente Keysha Cruz, una llamada telefónica alertó sobre un fuerte hedor proveniente de un apartamento en el residencial Jardines de Cataño.

“Al personarse al lugar, encontraron un perro sin vida en el área del balcón de la vivienda”, indicó el informe policiaco.

Agregó que “las imputadas presuntamente mantenían al animal encerrado, sin acceso adecuado a agua ni alimento, además de exponerlo a altas temperaturas, condiciones que habrían provocado su muerte”.

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El caso fue consultado con la fiscal Natalie Díaz, quien instruyó la radicación de cargos criminales contra Sailyan Santana Seda, de 18 años, y Saranet Seda Román, de 39 años, por negligencia agravada contra animales de la Ley 154 para el Bienestar y la Protección de los Animales a ambas mujeres.

La jueza Carolina Guzmán determinó causa para arresto en ambas denuncias y les fijó una fianza global de $30,000 a cada una.