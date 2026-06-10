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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra madre e hija por maltrato animal en Cataño

Una imputada pudo salir bajo fianza, mientras que la otra quedó ingresada hasta la vista preliminar

10 de junio de 2026 - 7:00 AM

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Una de las dos detenidas fue ingresada en prisión al no poder prestar la fianza. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una jueza del Tribunal de Bayamón encontró causa para el arresto de una mujer de 39 años y su hija de 18 años por maltrato animal en Cataño.

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En comunicado de prensa, la Policía informó que agentes del Distrito de Cataño estuvieron a cargo de la investigación que resultó en la radicación de cargos ayer, martes.

De acuerdo con la pesquisa realizada por la agente Keysha Cruz, una llamada telefónica alertó sobre un fuerte hedor proveniente de un apartamento en el residencial Jardines de Cataño.

“Al personarse al lugar, encontraron un perro sin vida en el área del balcón de la vivienda”, indicó el informe policiaco.

Agregó que “las imputadas presuntamente mantenían al animal encerrado, sin acceso adecuado a agua ni alimento, además de exponerlo a altas temperaturas, condiciones que habrían provocado su muerte”.

El caso fue consultado con la fiscal Natalie Díaz, quien instruyó la radicación de cargos criminales contra Sailyan Santana Seda, de 18 años, y Saranet Seda Román, de 39 años, por negligencia agravada contra animales de la Ley 154 para el Bienestar y la Protección de los Animales a ambas mujeres.

La jueza Carolina Guzmán determinó causa para arresto en ambas denuncias y les fijó una fianza global de $30,000 a cada una.

La Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) difirió la fianza de Santana Seda, mientras Seda Román fue ingresada en la Cárcel Regional de Bayamón, hasta la vista preliminar.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsMaltrato animalCataño
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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