Hermano de “El Mencho” se declara culpable de tráfico de drogas en Estados Unidos
Antonio Oseguera Cervantes trabajó para los cárteles junto con su hermano Nemesio Rubén Oseguera Cervantes
1 de agosto de 2026 - 10:42 PM
1 de agosto de 2026 - 10:42 PM
Washington— Un hombre cuyo difunto hermano dirigía uno de los cárteles de la droga más poderosos y violentos de México se declaró culpable el viernes ante un tribunal de Washington de conspirar para traficar con cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
Antonio Oseguera Cervantes trabajó para los cárteles junto con su hermano Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el capo conocido como “El Mencho”, quien fue abatido por el Ejército mexicano en febrero, según la Fiscalía federal.
El Mencho cofundó y dirigió el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). El año pasado, el Gobierno de Estados Unidos calificó al CJNG y a otros cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.
Antonio Oseguera Cervantes, de 67 años y originario de Michoacán, podría ser condenado a una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión. La jueza federal de distrito Beryl Howell tiene previsto dictar sentencia el 13 de noviembre.
Además del cargo de conspiración, Oseguera Cervantes también se declaró culpable de posesión de un arma de fuego con el fin de facilitar una conspiración para el tráfico de drogas.
Oseguera Cervantes fue trasladado de México a Estados Unidos en febrero de 2025 para ser juzgado. Formó parte del Cártel del Milenio antes de que su hermano cofundara el CJNG.
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