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Hermano de “El Mencho” se declara culpable de tráfico de drogas en Estados Unidos

Antonio Oseguera Cervantes trabajó para los cárteles junto con su hermano Nemesio Rubén Oseguera Cervantes

1 de agosto de 2026 - 10:42 PM

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ARCHIVO – Un soldado monta guardia frente a un vehículo en llamas tras haber sido incendiado en Cointzio, Michoacán, México, el 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, también conocido como "El Mencho". (Armando Solis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington— Un hombre cuyo difunto hermano dirigía uno de los cárteles de la droga más poderosos y violentos de México se declaró culpable el viernes ante un tribunal de Washington de conspirar para traficar con cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

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Antonio Oseguera Cervantes trabajó para los cárteles junto con su hermano Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el capo conocido como “El Mencho”, quien fue abatido por el Ejército mexicano en febrero, según la Fiscalía federal.

El Mencho cofundó y dirigió el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). El año pasado, el Gobierno de Estados Unidos calificó al CJNG y a otros cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.

La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido junto a otros cuatro integrantes de esa organización delictiva.El operativo federal mexicano contó con la ayuda de Estados Unidos.Para el gobierno de Estados Unidos, Oseguera Cervantes era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, mientras que el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de capos sancionados por tráfico internacional de drogas.
1 / 15 | Violencia y temor: así se veían las calles tras el asesinato de “El Mencho” en México. La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido junto a otros cuatro integrantes de esa organización delictiva. - Alejandra Leyva

Antonio Oseguera Cervantes, de 67 años y originario de Michoacán, podría ser condenado a una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión. La jueza federal de distrito Beryl Howell tiene previsto dictar sentencia el 13 de noviembre.

Además del cargo de conspiración, Oseguera Cervantes también se declaró culpable de posesión de un arma de fuego con el fin de facilitar una conspiración para el tráfico de drogas.

Oseguera Cervantes fue trasladado de México a Estados Unidos en febrero de 2025 para ser juzgado. Formó parte del Cártel del Milenio antes de que su hermano cofundara el CJNG.

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Breaking NewsEstados UnidosDepartamento de Justicia de Estados UnidosCártel de drogasNarcotráficoNarcos mexicanosMéxico
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