prima:Suscriptores
Suscriptores
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Presidenta de México niega que operativo contra “El Mencho” respondiera a presiones de Estados Unidos

Claudia Sheinbaum explicó que el despliegue militar buscaba cumplimentar mandamientos judiciales

4 de marzo de 2026 - 1:27 PM

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó que el despliegue militar buscaba cumplimentar mandamientos judiciales (José Méndez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ciudad de México- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este miércoles que el operativo que derivó en la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el pasado 22 de febrero se debiese a presiones del gobierno de Estados Unidos.

“No fue ese el objetivo (bajar la presión de Estados Unidos). Es muy importante y quiero repetirlo. Esta persona tenía una orden de aprehensión o varias”, subrayó.

Explicó, por ello, que el despliegue militar buscaba cumplimentar mandamientos judiciales y que las fuerzas federales respondieron a una agresión.

“Entonces, el operativo fue para detenerlo. El problema es que recibieron agresiones, la Secretaría de la Defensa Nacional, y respondió en el momento”, indicó.

La presidenta enfatizó que la acción no obedeció a exigencias externas, e insistió en que sólo hubo intercambio de información con Estados Unidos.

La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido junto a otros cuatro integrantes de esa organización delictiva.El operativo federal mexicano contó con la ayuda de Estados Unidos.Para el gobierno de Estados Unidos, Oseguera Cervantes era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, mientras que el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de capos sancionados por tráfico internacional de drogas.
1 / 15 | Violencia y temor: así se veían las calles tras el asesinato de “El Mencho” en México. La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido junto a otros cuatro integrantes de esa organización delictiva. - Alejandra Leyva

“Pero no se hizo de ninguna manera ni por la presión de Estados Unidos ni mucho menos. Claro, hay información de inteligencia de los Estados Unidos que se utilizó en específico”, puntualizó.

Sheinbaum adelantó además que el próximo viernes visitará la ciudad de Guadalajara (oeste), a casi dos semanas del operativo militar en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos.

Según las autoridades, la ola de violencia tras la operación militar dejó un saldo de 25 integrantes de la Guardia Nacional y más de 30 miembros del CJNG fallecidos, sumado a cortes en carreteras, quemas de gasolineras, vehículos, transporte de carga y establecimiento comerciales.

El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Breaking NewsMéxicoClaudia SheinbaumCártel de drogasEstados UnidosDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
