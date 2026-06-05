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Digimedia pide al tribunal que ordene deposición del secretario de Hacienda en pleito por “patrón de corrupción” en el gobierno

La representación legal de la agencia objetó la solicitud por entender que es “prematura”

5 de junio de 2026 - 4:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ángel Pantoja Rodríguez, secretario del Departamento de Hacienda. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Génesis Ibarra Vázquez
Por Génesis Ibarra Vázquez
Periodista de Noticiasgenesis.ibarra@gfrmedia.com

En medio de la controversia por un “patrón de corrupción” en la evaluación y concesión de contratos en el gobierno, la empresa Digimedia radicó este viernes una moción ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para que ordene la comparecencia a deposición del secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez.

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De acuerdo con el documento de cuatro páginas, la pertinencia de la solicitud de deposición de Pantoja Rodríguez “resulta evidente” y responde, en parte, a sus expresiones públicas con relación al caso.

“Según la propia posición asumida por las partes demandadas, la determinación de descartar la propuesta sometida por la parte demandante y seleccionar a un tercero fue producto del ejercicio de la alegada discreción del secretario de Hacienda. Por ello, el funcionario posee conocimiento directo sobre los hechos centrales de esta controversia, incluyendo los criterios considerados para la adjudicación, las recomendaciones recibidas, las razones que motivaron la determinación impugnada y cualquier intervención que hubiese tenido en el proceso de evaluación de propuestas”, lee la moción.

Desde 2019, Digimedia ofrecía servicios de publicidad a Hacienda para el Negociado de la Lotería. La compañía radicó, el 17 de diciembre de 2025, una demanda contra el Estado Libre Asociado y Hacienda, en la que solicitó se declare nulo, y se deje sin efecto, el contrato concedido el 3 de octubre de 2025 a la firma Veintinueve de Febrero, Inc. El contrato, que vence el 30 de junio de este año, es por $8,580,000.

Veintinueve de Febrero, Inc. es la empresa que manejó la campaña electoral de la gobernadora Jenniffer González cuando retó en primarias a Pedro Pierluisi y para las elecciones generales de 2024.

Digimedia enmendó esta semana su demanda contra Hacienda para incluir al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y denunciar “un patrón consistente de intervenciones indebidas, favoritismo, arbitrariedad y desviación de los procesos administrativos establecidos por ley, mediante el cual funcionarios gubernamentales han procurado alterar o influenciar procedimientos oficiales en perjuicio de Digimedia”.

La jueza Katarina Stipec Rubio autorizó la moción el jueves.

En la moción más reciente, la empresa explicó que solicitó, mediante correo electrónico, a la representación legal de Hacienda –encabezada por el abogado Carlos J. Sagardía– coordinar la deposición de Pantoja Rodríguez.

Mediante carta también fechada este viernes, la representación de Hacienda objetó “formalmente” la solicitud por entender que la deposición es “prematura” y que las fechas propuestas por la empresa (17 de junio, 1 de julio u 8 de julio) “no son hábiles ni cumplen con la Regla 40 de Procedimiento Civil”. Agregó que “no existe una demanda enmendada operativa conforme a la orden del Tribunal”.

“La segunda demanda enmendada radicada por su representada incorpora alegaciones de supuesta ‘corrupción’ y ‘patrón de conducta’ que esta representación impugnará formalmente mediante los mecanismos procesales correspondientes. Hasta tanto se resuelvan esas impugnaciones, el alcance de la controversia –y, por consiguiente, del descubrimiento de prueba– no está definido. Proceder con deposiciones antes de que se depure el escrito rector del pleito sería contrario a la economía procesal y potencialmente perjudicial para ambas partes”, reza la misiva.

Al momento de publicación, no fue posible contactar a la portavoz de Hacienda para una reacción.

La Fortaleza, a través del secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, ha rechazado “cualquier insinuación de un supuesto patrón de corrupción en los procesos de contratación del gobierno”.

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Departamento de HaciendaTribunal de San JuanCorrupción gubernamentalLotería
ACERCA DEL AUTOR
Génesis Ibarra Vázquez
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Génesis Ibarra Vázquez es periodista graduada en Comunicaciones de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con experiencia en periodismo digital, radio y prensa escrita. Realizó su transición del mundo académico al...
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