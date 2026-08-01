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Estados Unidos hará permanente requisito de fianzas para visados

Al aumetar su costo a $20,000 se estima que afectará en particular a los países africanos.

1 de agosto de 2026 - 10:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El anuncio se publicará oficialmente el lunes, día en que el programa pasará a ser permanente, y podrían añadirse más países a la lista. (Mandel Ngan)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington— El Departamento de Estado de Estados Unidos convertirá en permanente un programa piloto en virtud del cual se exige a los ciudadanos de 50 países, principalmente de África, que depositen una fianza para solicitar un visado estadounidense, y además está aumentando el coste, hasta un máximo de $20,000.

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Un borrador de anuncio publicado el viernes en el Registro Federal señala que una revisión de casi un año “aportó datos suficientes” para indicar que el programa de fianzas garantiza de manera efectiva el cumplimiento de las condiciones de los visados, y que pasaría a ser permanente.

El anuncio se publicará oficialmente el lunes, día en que el programa pasará a ser permanente, y podrían añadirse más países a la lista. El programa piloto fijó el importe máximo de la fianza en $15,000, con importes inferiores de $5,000 y $10,000 según el criterio de un funcionario consular. La normativa definitiva eleva el importe máximo a $20,000 y elimina el pago mínimo de $5,000.

El programa exige que los titulares de pasaportes de los países afectados paguen una fianza para poder ser entrevistados con vistas a la obtención de visados de negocios y turismo —conocidos como visados B1 y B2— para viajar a Estados Unidos. La fianza se reembolsa si se deniega la solicitud de visado o —en caso de que se conceda— si la persona cumple las condiciones del visado.

El Gobierno de Trump puso en marcha el programa en agosto del año pasado para hacer frente a quienes se quedan más tiempo del permitido por su visado y como parte de sus esfuerzos más amplios por frenar la inmigración ilegal. El Gobierno calcula que detener y deportar a los visitantes que han superado el plazo autorizado por su visado cuesta alrededor de $18,000 dólares por persona.

Afganistán. Albania. Yemen.
1 / 75 | Arranca la pausa: Estados Unidos deja de emitir visas a todos estos países. Afganistán. - Hussein Malla

Los funcionarios del Departamento de Estado han calificado el programa como un gran éxito. En 2024, casi 45,500 visitantes de los 50 países incluidos en el programa se quedaron más tiempo del permitido por sus visados, según el comunicado. En los primeros diez meses del programa piloto de fianzas para visados, el número de casos de estancia prolongada procedentes de esos países fue inferior a 50, según indicó.

Los críticos han afirmado que la fianza supone una carga innecesariamente onerosa para las personas procedentes de países empobrecidos que desean visitar a sus familiares o buscar oportunidades educativas o empresariales en Estados Unidos.

Según las previsiones del Gobierno y las estadísticas del primer año del programa, el Departamento de Estado esperaba inicialmente que unos 2,000 solicitantes de visado tuvieran que depositar la fianza. Sin embargo, el departamento determinó que aproximadamente 20,000 solicitantes estaban sujetos al requisito de la fianza.

Casi la mitad de esos solicitantes decidió no pagar la fianza y se registró una caída del 83% en el número de visados de negocios y turismo expedidos a ciudadanos de los países incluidos en la lista.

“El departamento espera que esta norma definitiva contribuya a la reducción continua de la demanda de solicitudes de visados B1/B2 por parte de ciudadanos de países sujetos al programa”, señala el aviso.

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