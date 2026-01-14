Opinión
Estados Unidos suspende visas para inmigrantes de 75 países por asistencia pública

El Departamento de Estado de Estados Unidos instruyó a oficiales consulares a detener el procesamiento de estas solicitudes

14 de enero de 2026 - 4:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Departamento de Estado e Estados Unidos manifestó el miércoles que había instruido a los oficiales consulares a detener las solicitudes de visas de inmigrante de los países afectados. (Cliff Owen)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington— Estados Unidos anunció que dejará de procesar visas de inmigrante para 75 países cuyos ciudadanos podrían requerir asistencia pública en la nación.

El Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó el miércoles que había instruido a los oficiales consulares a detener las solicitudes de visas de inmigrante de los países afectados, de acuerdo con una orden más amplia emitida en noviembre que endureció las reglas para los potenciales inmigrantes que podrían convertirse en “cargas públicas”. La suspensión no se aplicará a los solicitantes que busquen visas no inmigrantes, o visas temporales de turista o de negocios.

“La administración Trump está poniendo fin al abuso del sistema de inmigración de Estados Unidos por parte de aquellos que extraerían riqueza del pueblo estadounidense”, declaró el departamento en un comunicado.

“El procesamiento de visas de inmigrante de estos 75 países se pausará mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para prevenir la entrada de ciudadanos extranjeros que tomarían asistencia social y beneficios públicos”, añadió.

El comunicado no identificó qué países se verían afectados por la pausa, pero la administración del presidente Donald Trump ya ha restringido severamente el procesamiento de visas de inmigrante y no inmigrante para ciudadanos de docenas de países, muchos de ellos en África.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
