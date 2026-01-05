Estados Unidos amplía lista de países que deberán pagar hasta $15,000 por visas: conoce cuáles son

WASHINGTON - La administración Trump ha añadido siete países, entre ellos cinco de África, a la lista de naciones cuyos titulares de pasaportes deben pagar fianzas de hasta $15,000 para solicitar entrar en Estados Unidos.

Trece países, todos menos dos de África, están ahora en la lista, lo que hace que el proceso de obtención de un visado estadounidense sea inasequible para muchos.

La semana pasada, el Departamento de Estado añadió discretamente a la lista a Bután, Botsuana, Guinea, Guinea-Bissau, Namibia, la República Centroafricana y Turkmenistán. Estas designaciones entraron en vigor el 1 de enero, según un anuncio publicado en el sitio web travel.state.gov.

Es el último esfuerzo de la administración Trump para endurecer los requisitos de entrada a Estados Unidos, incluyendo exigir a los ciudadanos de todos los países que requieren visados que se sienten para entrevistas en persona y revelen años de historiales de redes sociales, así como cuentas detalladas de sus viajes y arreglos de vida anteriores y los de sus familias.

Funcionarios estadounidenses han defendido las fianzas, que pueden oscilar entre $5,000 y $15,000, sosteniendo que son eficaces para garantizar que los ciudadanos de los países seleccionados no rebasen la duración de sus visados.

El pago de la fianza no garantiza la concesión del visado, pero el importe se devolverá si se deniega el visado o cuando el titular demuestre que ha cumplido las condiciones del mismo.

