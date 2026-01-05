Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos amplía lista de países que deberán pagar hasta $15,000 por visas: conoce cuáles son

La administración Trump agregó siete naciones adicionales

5 de enero de 2026 - 1:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario de Estado Marco Rubio habla durante una rueda de prensa en el Departamento de Estado, el viernes 19 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) (Julia Demaree Nikhinson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

WASHINGTON - La administración Trump ha añadido siete países, entre ellos cinco de África, a la lista de naciones cuyos titulares de pasaportes deben pagar fianzas de hasta $15,000 para solicitar entrar en Estados Unidos.

RELACIONADAS

Trece países, todos menos dos de África, están ahora en la lista, lo que hace que el proceso de obtención de un visado estadounidense sea inasequible para muchos.

La semana pasada, el Departamento de Estado añadió discretamente a la lista a Bután, Botsuana, Guinea, Guinea-Bissau, Namibia, la República Centroafricana y Turkmenistán. Estas designaciones entraron en vigor el 1 de enero, según un anuncio publicado en el sitio web travel.state.gov.

Es el último esfuerzo de la administración Trump para endurecer los requisitos de entrada a Estados Unidos, incluyendo exigir a los ciudadanos de todos los países que requieren visados que se sienten para entrevistas en persona y revelen años de historiales de redes sociales, así como cuentas detalladas de sus viajes y arreglos de vida anteriores y los de sus familias.

Funcionarios estadounidenses han defendido las fianzas, que pueden oscilar entre $5,000 y $15,000, sosteniendo que son eficaces para garantizar que los ciudadanos de los países seleccionados no rebasen la duración de sus visados.

El pago de la fianza no garantiza la concesión del visado, pero el importe se devolverá si se deniega el visado o cuando el titular demuestre que ha cumplido las condiciones del mismo.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsVisaEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 5 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: