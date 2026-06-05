Causa para arresto contra hombre por maltratar a una adulta mayor y matar a su perro en Arecibo
No prestó la fianza de $300,000 impuesta por el tribunal y fue ingresado en prisión
5 de junio de 2026 - 9:10 PM
5 de junio de 2026 - 9:10 PM
El juez Francisco Santiago López, del Tribunal de Arecibo, determinó este jueves causa para arresto contra Herman Enrique Soto Vélez, de 46 años, imputado de maltratar a una de persona de edad avanzada, causarle la muerte a un perro y escalar una residencia en hechos ocurridos en ese municipio.
Según el informe preliminar de la Policía, los hechos ocurrieron el 3 de junio en el sector San Rafael del barrio Esperanza, en Arecibo, cuando Soto Vélez, residente de Barceloneta, presuntamente llegó a la residencia de una mujer de edad avanzada y agredió al perro de nombre Koala hasta provocarle la muerte.
Tras evaluar la prueba presentada por la Fiscalía de Arecibo, Santiago López encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza de $300,000 que el imputado no prestó.
Soto Vélez permanecerá bajo custodia hasta el 18 de junio, cuando se celebrará la vista preliminar.
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