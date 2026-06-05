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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra hombre por maltratar a una adulta mayor y matar a su perro en Arecibo

No prestó la fianza de $300,000 impuesta por el tribunal y fue ingresado en prisión

5 de junio de 2026 - 9:10 PM

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Los cargos están relacionados con una orden de registro implementada en septiembre de 2014 en que encontraron a 17 trabajadores. (Archivo)
La vista preliminar pautada para el 18 de junio.
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

El juez Francisco Santiago López, del Tribunal de Arecibo, determinó este jueves causa para arresto contra Herman Enrique Soto Vélez, de 46 años, imputado de maltratar a una de persona de edad avanzada, causarle la muerte a un perro y escalar una residencia en hechos ocurridos en ese municipio.

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Según el informe preliminar de la Policía, los hechos ocurrieron el 3 de junio en el sector San Rafael del barrio Esperanza, en Arecibo, cuando Soto Vélez, residente de Barceloneta, presuntamente llegó a la residencia de una mujer de edad avanzada y agredió al perro de nombre Koala hasta provocarle la muerte.

Tras evaluar la prueba presentada por la Fiscalía de Arecibo, Santiago López encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza de $300,000 que el imputado no prestó.

Soto Vélez permanecerá bajo custodia hasta el 18 de junio, cuando se celebrará la vista preliminar.

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Crueldad animalAreciboArrestosPerrosPolicía de Puerto RicoTribunal de AreciboBreaking NewsMaltrato de animalesMaltrato de ancianos
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