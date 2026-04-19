Arrestan a hombre por agredir con una pala a su vecino en Isabela

Un hombre fue arrestado en la noche del sábado por, presuntamente, agredir a su vecino con una pala en Isabela, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:03 p.m., en la calle Cigüeña, en el barrio Galateo Bajo.

Según la Policía, un hombre de 47 años se encontraba caminando con su perro frente a la residencia del supuesto agresor, quien se alega que, sin mediar palabras, “le propinó un palazo por la espalda dejándolo herido”.

El perjudicado fue trasladado a un hospital del mismo municipio, donde fue atendido por el médico de turno quien indicó que presentaba hematomas y traumas.

“Posteriormente, fue dado de alta en condición estable”, apuntó la Uniformada.

Mientras, el Fiscal Víctor Román Pérez instruyó radicar cargos por violación a la Ley de Armas y una agresión menos grave bajo el Código Penal.