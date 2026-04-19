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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a hombre por agredir con una pala a su vecino en Isabela

El perjudicado fue diagnosticado con varios hematomas y traumas

19 de abril de 2026 - 2:58 PM

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Los hechos fueron reportados a eso de las 11:03 p.m., en la calle cigüeña del barrio Galateo Bajo de Isabela. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue arrestado en la noche del sábado por, presuntamente, agredir a su vecino con una pala en Isabela, informó la Policía.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 11:03 p.m., en la calle Cigüeña, en el barrio Galateo Bajo.

Según la Policía, un hombre de 47 años se encontraba caminando con su perro frente a la residencia del supuesto agresor, quien se alega que, sin mediar palabras, “le propinó un palazo por la espalda dejándolo herido”.

El perjudicado fue trasladado a un hospital del mismo municipio, donde fue atendido por el médico de turno quien indicó que presentaba hematomas y traumas.

“Posteriormente, fue dado de alta en condición estable”, apuntó la Uniformada.

Mientras, el Fiscal Víctor Román Pérez instruyó radicar cargos por violación a la Ley de Armas y una agresión menos grave bajo el Código Penal.

El caso es trabajado por el agente Ronnan Nieves Rosado, supervisado por la sargento Keyda Rodríguez Ruiz.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsArrestos
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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