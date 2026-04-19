Arrestan a hombre por agredir con una pala a su vecino en Isabela
El perjudicado fue diagnosticado con varios hematomas y traumas
19 de abril de 2026 - 2:58 PM
19 de abril de 2026 - 2:58 PM
Un hombre fue arrestado en la noche del sábado por, presuntamente, agredir a su vecino con una pala en Isabela, informó la Policía.
Los hechos fueron reportados a eso de las 11:03 p.m., en la calle Cigüeña, en el barrio Galateo Bajo.
Según la Policía, un hombre de 47 años se encontraba caminando con su perro frente a la residencia del supuesto agresor, quien se alega que, sin mediar palabras, “le propinó un palazo por la espalda dejándolo herido”.
El perjudicado fue trasladado a un hospital del mismo municipio, donde fue atendido por el médico de turno quien indicó que presentaba hematomas y traumas.
“Posteriormente, fue dado de alta en condición estable”, apuntó la Uniformada.
Mientras, el Fiscal Víctor Román Pérez instruyó radicar cargos por violación a la Ley de Armas y una agresión menos grave bajo el Código Penal.
El caso es trabajado por el agente Ronnan Nieves Rosado, supervisado por la sargento Keyda Rodríguez Ruiz.
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