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Hombre muerde y le arranca un dedo a otro durante un altercado en Guaynabo

Los hechos ocurrieron a eso de las 2:00 a.m. del sábado

19 de abril de 2026 - 2:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El perjudicado fue llevado a un hospital en condición estable. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre perdió uno de sus dedos durante un altercado que es investigado por la Policía desde la madrugada del sábado, en Guaynabo.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 2:00 a.m. del sábado, en el sector Las Cataras.

Según el comunicado de la Uniformada, el querellante alegó que “en medio de una discusión con un hombre se fueron a los golpes y este le mordió el dedo índice, arrancándole parte del mismo”.

“El perjudicado se encuentra en una institución hospitalaria en condición estable”, agregó el informe policíaco.

“Al momento no se ha informado sobre el arresto de alguna persona en relación a los hechos, los cuales se están investigando”, agregó.

El agente de la Policía Municipal de Guaynabo, Raúl López, atendió la querella y refirió el caso para que sea investigado por la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.

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Breaking NewsGuaynabo
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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