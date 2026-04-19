Detienen a tres menores encapuchados por presunto escalamiento en escuela de Cayey

Tres menores de edad fueron detenidos por guardias de seguridad ayer, sábado, en una escuela del Departamento de Educación, en Cayey.

En un comunicado de prensa, la compañía Genesis Security informó hoy, domingo, que la intervención tuvo lugar después de que fueron “sorprendidos dentro de los predios de la Escuela Benjamín Harrison, en Cayey”.

Agregó que los menores “se encontraban encapuchados” al momento de la intervención.

Asimismo, detalló que los guardias tuvieron conocimiento de lo que ocurría porque “fueron captados por las cámaras de seguridad de Genesis Security instaladas en el plantel”.

“Acto seguido, personal de Genesis Security intervino con los menores directamente dentro de las instalaciones escolares”, relató.

Foto de la compañía Genesis Security sobre la detención de menores durante un alegado escalamiento en la escuela Benjamín Harrison, en Cayey. (Suministrada)

El comunicado también indicó que los jóvenes permanecen bajo custodia del personal de Genesis Security, en espera de la llegada de la Policía de Puerto Rico, “conforme a los protocolos establecidos”,

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“Este operativo se suma a la centena de intervenciones ya ejecutadas como parte de la alianza entre el Departamento de Educación y Genesis Security, a través del programa implementado de vigilancia electrónica y monitoreo”, afirmó.

En la noche del viernes, cuatro individuos presuntamente fueron sorprendidos en medio de un escalamiento en la escuela Doctor Santiago Veve Calzada, en Fajardo.