El gusano barrenador reaparece en Estados Unidos tras casi 60 años: qué es y por qué preocupa

La mosca del gusano barrenador del ganado del Nuevo Mundo amenaza la industria ganadera estadounidense, valorada en $113,000 millones, por primera vez en más de medio siglo, con una infestación de sus larvas carnívoras confirmada en el sur de Texas.

La infestación se descubrió en un solo ternero de tres semanas de edad en La Pryor, Texas, a unos 161 kilómetros al suroeste de San Antonio y a 80 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México. Las autoridades federales y estatales habían estado trabajando para evitar que el parásito llegara a Texas, donde se crían $17,000 millones de ganado vacuno, lo que lo convierte en el primer estado del sector.

Las moscas mortales se detectaron en México a finales de 2024, tras años de contención en Panamá.

La mosca fue un azote anual de los ganaderos en las estaciones cálidas, al menos desde la década de 1930 hasta la de 1960, hasta que EE.UU. erradicó la plaga criando machos estériles y lanzándolos desde aviones para que se apareasen con hembras silvestres. Según el USDA, el caso más reciente es el primero en Texas desde 1966.

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La infestación se descubrió en un solo ternero de tres semanas de edad en La Pryor, Texas (Eric Gay)

Esto es lo que hay que saber sobre la mosca, la amenaza que representa y la respuesta:

Ser inusual convierte a las moscas en una amenaza

La mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo en el hemisferio occidental y su prima del Viejo Mundo en África y Asia son inusuales entre las moscas porque sus larvas, o gusanos, comen carne viva y fluidos en lugar de material muerto. Las hembras ponen sus huevos en heridas abiertas y membranas mucosas después de aparecer una sola vez en sus meses de vida.

Cualquier animal de sangre caliente, incluidos los animales salvajes, las mascotas y, en ocasiones, incluso los seres humanos, puede estar infestado.

Lee Haines, profesor asociado de investigación en ciencias biológicas de la Universidad de Notre Dame, afirmó el jueves en un correo electrónico que el ganado es vulnerable debido a su manejo. Las prácticas habituales con el ganado pueden romper la piel, como el esquileo y el descornado, o incluso su traslado dentro y fuera de los corrales puede causar rasguños y cortes. El parto también hace vulnerables a la madre y al ternero.

Stephen Diebel, ganadero de Texas y presidente de la Texas & Southwestern Cattle Raisers Association, añadió que incluso heridas “tan pequeñas como una picadura de garrapata” pueden poner en peligro al ganado.

“Estas moscas pueden poner huevos en lugares muy, muy pequeños”, afirma.

Científicos y grupos de ganaderos afirman que las heridas infestadas se vuelven malolientes y causan gran dolor o la muerte a los animales si no se trata la infestación. En décadas pasadas, los ganaderos sufrían pérdidas de decenas de millones de dólares - potencialmente miles de millones en dólares actuales.

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Pero los funcionarios de agricultura se apresuraron a señalar que la mosca no infesta los alimentos.

Los funcionarios hicieron sonar las alarmas durante casi 2 años

Funcionarios federales y estatales y líderes de la industria ganadera han estado haciendo sonar las alarmas públicas sobre el movimiento de la mosca a través de México y hacia los Estados Unidos desde que se confirmó un caso en el sur de México en noviembre de 2024.

La propagación ha afectado duramente al sector de la carne de vacuno de México, sobre todo después de que la Secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, cerrara los puertos de entrada a lo largo de la frontera a las importaciones de ganado en julio de 2025 para evitar que la mosca llegara a Texas.

México ha confirmado miles de infestaciones, y Rollins ha argumentado que el gobierno de ese país no ha hecho lo suficiente para controlar a los animales que se desplazan dentro del país, una sugerencia que las autoridades mexicanas han rechazado. Rollins también ha culpado a la administración del ex presidente demócrata Joe Biden, argumentando que la débil seguridad fronteriza ha sido un factor en la migración de las moscas.

Pero Haines afirmó que el cambio climático es un elemento clave en la propagación de una especie tropical que prospera en climas cálidos y desaparece tras las olas de frío en Estados Unidos.

“Las olas de frío que antaño suprimían las poblaciones vagabundas en las regiones marginales del norte son cada vez más raras y menos severas, lo que elimina un freno biológico natural a la migración de las moscas hacia el norte”, afirma. “Las temperaturas más cálidas también están ampliando la franja geográfica de hábitat adecuado hacia el norte”.

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Oficiales ponen en cuarentena una franja de Texas

El veterinario del Estado de Texas, Bud Dinges, impuso una zona de cuarentena de 12 millas que abarca gran parte del condado de Zavala, donde se encuentra La Pryor, y una pequeña parte del vecino condado de Uvalde. Los animales no pueden salir de esa zona sin ser inspeccionados. Dinges ha instado a la gente a controlar a sus animales -incluidas las mascotas- y a “no moverse”.

Rollins dijo que la mosca no viaja cientos o incluso decenas de kilómetros por sí misma. “La única forma en que se propaga es a través del movimiento de los animales”, dijo.

A los ganaderos locales les preocupa que la mosca se propague entre la fauna silvestre, en particular entre los ciervos. El último brote en Estados Unidos se produjo principalmente entre ciervos en los Cayos de Florida en 2016, aunque el año pasado se confirmó un caso en un hombre de Maryland que había viajado a El Salvador y se recuperó. En el caso de Florida de 2016, la mosca se erradicó en seis meses liberando moscas macho estériles para que se apareasen con las hembras.

En Texas, predice Haines, “su número seguirá aumentando en las poblaciones salvajes”.

En Texas, tiros y moscas

Rollins dijo que el USDA ha estado lanzando millones de moscas macho estériles en el sur de Texas desde febrero con la esperanza de bloquear la propagación de los insectos. El plan es seguir haciéndolo.

El USDA abrió en febrero un centro en el sur de Texas para dispersar moscas criadas en Panamá, e invirtió $21 millones en una nueva instalación de cría de moscas en el sur de México que se espera que empiece a funcionar el mes que viene.

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Diebel, cuyo rancho familiar está a unos 322 kilómetros al este de la zona de cuarentena, dijo que los ganaderos están aplicando de forma proactiva inyecciones que previenen la infestación por gusanos barrenadores. También están poniendo especial cuidado en curar las heridas causadas por el marcado en las orejas y otras prácticas, y vigilando de cerca los signos de enfermedad.

“La vigilancia es uno de los aspectos más importantes: el control constante del ganado”, afirma Diebel.

Dijo que no le sorprendería que se confirmaran otros casos aislados, pero añadió: “Confío mucho en que podamos mantener esto a raya”.

Los funcionarios confiaban en la ciencia probada

Los funcionarios del gobierno y la industria confían en contener la mosca en EE.UU. porque el mejor método para erradicar la plaga está probado y es muy eficaz: liberar moscas macho estériles en la naturaleza. Mientras que los machos son “promiscuos”, en el sentido científico, las hembras no lo son, y si su único apareamiento es con un macho estéril, no eclosionará ningún huevo de esa hembra.

Una vez que los machos estériles prevalecen lo suficiente -y pueden liberarse millones a la semana-, la población de la mosca disminuye y luego se extingue.