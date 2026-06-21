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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tiroteo a plena luz del día en Trujillo Alto: dos hombres resultan heridos

El incidente fue reportado en la carretera PR-843 en el barrio Carraízo

21 de junio de 2026 - 5:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena del asesinato se levantaron casquillos de arma corta. (Archivo / GFR Media)
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar. (Archivo)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Dos hombres resultaron heridos de bala en un incidente reportado en la tarde de este martes en la carretera PR-843, kilómetro 4.5, del barrio Carraízo, en Trujillo Alto.

RELACIONADAS

Según la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes localizaron a dos hombres con heridas de bala, según confirmó a este medio el teniente José Padín, director de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.

Los perjudicados no habían sido identificados por las autoridades al momento de esta publicación.

Ambos fueron transportados a una institución hospitalaria y se desconoce su condición de salud.

Personal de la División de Agresiones del CIC de Carolina se hizo cargo de la investigación.

Javier M. Umpierre Escalante: imputado de causar la muerte de Nelson Laureano Oyola en Las Piedras. Tiene una fianza de $1,602,000 y es buscado desde el 9 de septiembre de 2021.Juan Santos Rivera: imputado de causar la muerte de Jorge J. Rolón Alvarado en Aibonito. Tiene una fianza de $1,500,000 y es buscado desde el 12 de julio de 2019.Jabdiel Cruz Cartagena: imputado de causar la muerte de Brian Bermúdez Martínez en Coamo. Tiene una fianza de $1,020,000 y es buscado desde el 8 de junio de 2026.
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