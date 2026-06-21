Tiroteo a plena luz del día en Trujillo Alto: dos hombres resultan heridos
El incidente fue reportado en la carretera PR-843 en el barrio Carraízo
21 de junio de 2026 - 5:20 PM
21 de junio de 2026 - 5:20 PM
Dos hombres resultaron heridos de bala en un incidente reportado en la tarde de este martes en la carretera PR-843, kilómetro 4.5, del barrio Carraízo, en Trujillo Alto.
Según la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar.
Al llegar a la escena, los agentes localizaron a dos hombres con heridas de bala, según confirmó a este medio el teniente José Padín, director de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.
Los perjudicados no habían sido identificados por las autoridades al momento de esta publicación.
Ambos fueron transportados a una institución hospitalaria y se desconoce su condición de salud.
Personal de la División de Agresiones del CIC de Carolina se hizo cargo de la investigación.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: