Discusión termina a tiros en Plaza Trujillo: balean a turista en predios de un “fast food”

Un turista se encuentra en condición de cuidado tras resultar herido de bala durante la madrugada de este sábado en los predios del Burger King, ubicado en el centro comercial Plaza Trujillo, en Trujillo Alto.

Según la información preliminar de la Policía, agentes adscritos al Distrito de Trujillo Alto fueron alertados a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una situación sospechosa en el lugar, reportada a eso de las 2:37 a.m.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron herido a un hombre de 26 años y residente en el estado de Georgia. De acuerdo con la Uniformada, presentaba heridas de bala en el área de la espalda.

El herido estaba dentro de un vehículo acompañado de un amigo y dos féminas, antes de que fuera transportado a un hospital de la zona metropolitana. El otro hombre se había negado a recibir asistencia médica inicialmente, pero luego solicitó ser trasladado a un hospital.

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De la investigación preliminar se desprende que los hechos comenzaron una discusión dentro del restaurante de comida rápida, con varios individuos vestidos de negro, azul y gris, quienes es marcharon del lugar.

Luego se registraron detonaciones, donde el turista resultó con tres impactos de bala en la espalda y el otro joven, con agresiones en el rostro.

Al analizar la escena, encontraron un casquillo y dos municiones en el área de la puerta del estacionamiento, mientras que dentro del restaurante levantaron un casquillo y una munición.

Las autoridades informaron que una persona fue arrestada a eso de las 3:15 a.m. en el residencial Pedro Regalado Díaz, en relación con estos hechos.

Al detenido se le ocupó una pistola Glock modelo 19X, calibre 9 milímetros, serie CFPL160, junto a tres cargadores y 54 municiones del mismo calibre. Según la Policía, el arrestado posee licencia de armas vigente.

Las autoridades también ocuparon un vehículo Hyundai Elantra SE, del año 2025, color gris claro, propiedad del arrestado, que se encontraba en el estacionamiento frente al edificio F del residencial.