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Hallan dron con explosivos en aeropuerto de Alemania y advierten sobre una “nueva dimensión de peligro”

El artefacto fue desactivado tras obligar al cierre temporal de las pistas del aeropuerto de Leipzig/Halle

6 de agosto de 2026 - 10:47 PM

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Los técnicos forenses de la policía se preparan para desplegar un robot de desactivación de explosivos cerca de un avión ucraniano en el aeropuerto de Leipzig/Halle, en Schkeuditz. (Hendrik Schmidt)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un dron con explosivos fue hallado en el aeropuerto de Leipzig/Halle, en Alemania, y el artefacto fue desactivado, informaron las autoridades el miércoles, en un incidente que, según el principal responsable de seguridad del país, supone una “nueva dimensión de peligro”.

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Las dos pistas de este importante centro de transporte de carga quedaron cerradas y varios vuelos, incluido un avión de pasajeros, fueron desviados a otros aeropuertos tras avistarse un objeto volador en las inmediaciones poco antes de la medianoche del martes. Se envió un robot antiexplosivos para inspeccionar un objeto situado cerca de la pista sur.

La policía regional y la fiscalía informaron posteriormente que un empleado del aeropuerto descubrió un dron cerca de la pista sur con “un artefacto explosivo desconocido”, y que la policía examinó el objeto. Le retiraron el detonador.

El hecho de que el dron transportara explosivos “supone un nuevo nivel de peligro”, declaró a los periodistas en el aeropuerto el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, tras interrumpir sus vacaciones para desplazarse al lugar.

“Los avistamientos de drones y las amenazas que estos suponen, incluso en un contexto híbrido, son algo que ya conocemos por experiencias pasadas”, añadió. “Que un dron armado con explosivos se encuentre en un aeropuerto es un nuevo escenario de amenaza”.

Dobrindt describió lo ocurrido como “un escenario de ataque híbrido”, pero no ofreció más detalles sobre la evaluación de las autoridades ni especificó quién podría ser el responsable.

Afirmó que las preguntas sobre los detalles de los explosivos, el origen del dron y quién estaba detrás del incidente eran asuntos que correspondían a la investigación en curso.

El ministro del Interior del estado de Sajonia, Armin Schuster, afirmó que las autoridades buscaban los restos de un posible segundo dron.

La policía y la fiscalía informaron que, al parecer, un segundo objeto volador chocó con un avión de carga después de que este abortara un aterrizaje en Leipzig/Halle debido al cierre de la pista. El avión se dirigió a otro aeropuerto alemán, el de Hannover, situado a unos 125 millas al noroeste, donde las autoridades constataron daños leves.

La pista norte del aeropuerto de Leipzig/Halle volvió a abrir al tráfico tras unas dos horas. Estaba previsto que la pista sur permaneciera fuera de servicio el miércoles debido a trabajos de mantenimiento. Las autoridades afirmaron que no hubo peligro para los pasajeros ni para los empleados del aeropuerto y que los vuelos no se vieron afectados durante el resto del día.

Las fotos tomadas en el lugar mostraban a técnicos de la policía con un robot de desactivación de explosivos cerca de un avión ucraniano. El aeropuerto es un importante centro de carga y, entre las aeronaves que operan allí, figuran aviones de transporte Antonov de Ucrania.

La OTAN afirmó que estaba al tanto del incidente, pero remitió las consultas a las autoridades alemanas.

En 2024, un artefacto incendiario explotó en un centro logístico del aeropuerto y provocó un incendio en un contenedor de carga, como parte de un complot que, según sospechan responsables de seguridad occidentales, fue orquestado por los servicios de inteligencia rusos. El vuelo en el que debía transportarse se retrasó.

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