Noche violenta en Río Piedras: asesinan a un hombre en estructura abandonada

Un hombre fue asesinado durante la madrugada de hoy en una estructura abandonada ubicada en la calle José Abad, de la avenida 65 de Infantería, en Río Piedras, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la información preliminar, el incidente fue reportado a las 2:47 a.m., luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara a las autoridades sobre el cuerpo de un hombre en el pavimento.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron en una estructura abandonada el cuerpo de un hombre con heridas de bala que le ocasionaron la muerte.

El occiso fue identificado como Egaldo José Oquendo, de 27 años y residente en Toa Baja.

En la escena se ocuparon dos casquillos de bala como evidencia.