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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Noche violenta en Río Piedras: asesinan a un hombre en estructura abandonada

El occiso tenía 27 años y residía en Toa Baja

20 de junio de 2026 - 9:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El crimen se reportó esta madrugada. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado durante la madrugada de hoy en una estructura abandonada ubicada en la calle José Abad, de la avenida 65 de Infantería, en Río Piedras, informó la Policía de Puerto Rico.

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De acuerdo con la información preliminar, el incidente fue reportado a las 2:47 a.m., luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara a las autoridades sobre el cuerpo de un hombre en el pavimento.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron en una estructura abandonada el cuerpo de un hombre con heridas de bala que le ocasionaron la muerte.

El occiso fue identificado como Egaldo José Oquendo, de 27 años y residente en Toa Baja.

En la escena se ocuparon dos casquillos de bala como evidencia.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICRío Piedras
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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