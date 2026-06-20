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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a una mujer en el interior de un vehículo en Canóvanas

El crimen se reportó en la madrugada del sábado

20 de junio de 2026 - 8:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No bullet casings were found at the scene of the double crime, so police believe the men were executed elsewhere (GFR Media).
Una imagen de archivo de una escena del crimen (Archivo .)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una mujer fue asesinada en la madrugada de este sábado, en hechos ocurridos en la calle 17 del sector Monte Verde, en el barrio San Isidro, en Canóvanas.

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Según el informe preliminar, y bajo circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, una llamada recibida a las 12:08 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades.

En esa comunicación, la persona informó que se escucharon varias detonaciones en el lugar. Sin embargo, al llegar a la escena, los agentes encontraron en el interior de un vehículo el cuerpo de una mujer.

De momento, la fémina no ha sido identificada, pero el cadáver presenta heridas de bala.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en unión al fiscal de turno, investigan la muerte violenta.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICCanóvanasAsesinato de mujeres
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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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