Asesinan a una mujer en el interior de un vehículo en Canóvanas

Una mujer fue asesinada en la madrugada de este sábado, en hechos ocurridos en la calle 17 del sector Monte Verde, en el barrio San Isidro, en Canóvanas.

Según el informe preliminar, y bajo circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, una llamada recibida a las 12:08 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades.

En esa comunicación, la persona informó que se escucharon varias detonaciones en el lugar. Sin embargo, al llegar a la escena, los agentes encontraron en el interior de un vehículo el cuerpo de una mujer.

De momento, la fémina no ha sido identificada, pero el cadáver presenta heridas de bala.