Asesinan a tiros a un hombre frente a ferretería en Cidra
La víctima, que no ha sido identificada, murió frente al establecimiento ubicado en la carretera PR-173
17 de junio de 2026 - 4:30 PM
17 de junio de 2026 - 4:30 PM
Un hombre fue asesinado en la tarde de este miércoles frente a una ferretería ubicada en la carretera PR-173, en el sector Coco de Cidra.
La Oficina de Prensa de la Policía indicó, en declaraciones escritas, que se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre una persona herida.
Los agentes que respondieron a la escena encontraron a un hombre que falleció tras recibir varias heridas de proyectil de bala. De momento, la Uniformada no identificó a la víctima.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas están a cargo de la pesquisa junto con la Fiscalía de Caguas y el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).
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