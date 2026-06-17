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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a tiros a un hombre frente a ferretería en Cidra

La víctima, que no ha sido identificada, murió frente al establecimiento ubicado en la carretera PR-173

17 de junio de 2026 - 4:30 PM

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La identidad de la víctima no había sido divulgada al momento. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en la tarde de este miércoles frente a una ferretería ubicada en la carretera PR-173, en el sector Coco de Cidra.

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La Oficina de Prensa de la Policía indicó, en declaraciones escritas, que se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre una persona herida.

Los agentes que respondieron a la escena encontraron a un hombre que falleció tras recibir varias heridas de proyectil de bala. De momento, la Uniformada no identificó a la víctima.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas están a cargo de la pesquisa junto con la Fiscalía de Caguas y el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

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CidraPolicía de Puerto RicoMuertesAsesinatosBreaking NewsCICDepartamento de Justicia
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