Asesinan a tiros a un hombre frente a ferretería en Cidra

Un hombre fue asesinado en la tarde de este miércoles frente a una ferretería ubicada en la carretera PR-173, en el sector Coco de Cidra.

La Oficina de Prensa de la Policía indicó, en declaraciones escritas, que se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre una persona herida.

Los agentes que respondieron a la escena encontraron a un hombre que falleció tras recibir varias heridas de proyectil de bala. De momento, la Uniformada no identificó a la víctima.