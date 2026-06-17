Final feliz: buena samaritana ayuda a localizar a hombre reportado desaparecido en Aguada

La solidaridad y la atención de una ciudadana fueron claves para que las autoridades lograran localizar sano y salvo a un hombre que había sido reportado como desaparecido en Aguada, confirmó la Policía.

Todo comenzó cuando la mujer se comunicó con el cuartel de la Policía Municipal de Aguadilla al percatarse de la presencia de Eddie Noel Cordero González, de 41 años, en el área del Parterre de ese municipio.

La llamada permitió que el agente Kevin Velázquez acudiera al lugar y confirmara que, en efecto, se trataba de Cordero González, quien era buscado por sus familiares desde el pasado 13 de junio.

Posteriormente, el oficial trasladó a Cordero González a las instalaciones del cuartel municipal, hasta donde llegó un familiar, que se hizo cargo de él.

Cordero González había sido visto por última vez hace cuatro días, cuando salió a las 7:45 p.m. de la residencia de su padre, en el barrio Cruces, en Aguada.

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