Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Caso de Ángel Pérez: nuevo intento de desestimación ante el Primer Circuito en Boston

Esto es lo que alega la defensa del exalcalde de Guaynabo en la moción

16 de junio de 2026 - 10:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Guaynabo Mayor Ángel Pérez Otero stressed that the visit was related to his predecessor Héctor O'Neill's administration.
El exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero (teresa.canino@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La defensa del exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero, quien resultó convicto por corrupción gubernamental, solicitó que el caso sea evaluado por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, en Boston, mediante una audiencia “en banc”.

RELACIONADAS

En el ámbito jurídico, una audiencia “en banc” es aquella en la que todos los jueces que integran un tribunal, en lugar de un panel reducido de tres magistrados, se reúnen para escuchar y resolver un caso, lo que da oportunidad a presentar mejor los argumentos.

Por tanto, el objetivo de la defensa es exponer presuntos errores y diferencias con precedentes judiciales, en un nuevo esfuerzo por lograr la desestimación del caso por el que fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión, según la petición.

La moción, que consta de 46 páginas, fue presentada el pasado 12 de junio, 28 días después de que un panel -integrado por el juez presidente David J. Barron, O. Rogeriee Thompson y el puertorriqueño Gustavo Gelpí- rechazó los argumentos presentados en la apelación.

Pérez Otero apeló, mediante sus abogados, el veredicto de culpabilidad emitido el 22 de marzo de 2023 por un jurado en el Tribunal federal, y la sentencia dictada el 12 de febrero de 2024 por la jueza de distrito Aida Delgado Colón, en el mencionado foro judicial.

En resumen, la representación legal del exlíder del Partido Nuevo Progresista (PNP) sostuvo que la decisión del Apelativo, que denegó su solicitud inicial de desestimación, conflige con una del Tribunal Supremo federal en el caso McCormick v. Estados Unidos.

"Ya se anunció el proceso de apelación": lo que dijo Ángel Pérez tras su sentencia por corrupción

"Ya se anunció el proceso de apelación": lo que dijo Ángel Pérez tras su sentencia por corrupción

Así salió del Tribunal Federal el exalcalde de Guaynabo luego de ser condenado a pasar cinco años y tres meses en prisión.

Asimismo, argumentó que ese precedente establece que toda acusación vinculada a aportaciones a campañas políticas —incluidos presuntos sobornos o pagos extorsivos— debe especificar de forma clara el elemento de beneficio mutuo o “quid pro quo”.

“En este caso, este elemento fue omitido completamente del pliego a pesar de que la única evidencia presentada ante el Gran Jurado fueron pagos para contribuciones a la campaña política. En adición, la opinión (del Apelativo) no aplicó el requisito de ‘quid pro quo’ para probar culpabilidad más allá de duda razonable”, afirmó el abogado José R. Olmo Rodríguez.

De igual manera, alegó que cierta evidencia presentada durante el juicio pudo haber perjudicado al exalcalde, ya que la Fiscalía federal aclaró en el expediente que Pérez Otero no fue acusado por aceptar dinero en efectivo como donativos para su campaña política.

“El único testigo que fue presentado ante el Gran Jurado, el agente del FBI, Miguel Rodríguez, testificó que Oscar Santamaría ofreció hacerse cargo de la deuda de la campaña electoral de Pérez Otero y, producto de dicha oferta, hizo pago de $5,000 cada cuatro a seis semanas”, comentó Olmo Rodríguez en la moción.

“Sin embargo, el pliego (acusatorio) solo establece que Santamaría realizó pagos a Pérez Otero que fueron sobornos y extorsión y falló en no incluir la alegación de hecho que fueron contribuciones políticas y la existencia de un ‘quid pro quo’”, mencionó.

El exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero arribó al tribunal federal en Hato Rey para su vista de sentencia tras ser declarado culpable hace casi un año por cargos de soborno, conspiración y extorsión.Pérez Otero fue arrestado en su casa, el 9 de diciembre de 2021, y acusado por supuestamente recibir sobornos de $5,000, cada 4 a 6 semanas, por parte de Oscar Santamaría Torres, un dueño de negocios de recogido de residuos sólidos, construcción, seguros de salud y repostería.Por su parte, la defensa de Pérez Otero -a cargo de los abogados Osvaldo Carlo, Eduardo Ferrer y José Olmo- afirmó que apelaría la determinación ante el primer circuito de Boston, trámite para el que tendrían que aguardar hasta que finalmente se dictara la sentencia.
1 / 8 | Fotos: así llegó al Tribunal el exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero para su vista de sentencia. El exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero arribó al tribunal federal en Hato Rey para su vista de sentencia tras ser declarado culpable hace casi un año por cargos de soborno, conspiración y extorsión. - Carlos Rivera Giusti

Pérez Otero fue arrestado el 9 de diciembre de 2021, luego de ser acusado de participar en un esquema de sobornos y comisiones ilegales (conocidos en inglés como kickbacks), en el que estuvo involucrado el exasesor legislativo y empresario Santamaría.

Este último declaró en el juicio que realizó pagos irregulares al entonces alcalde de Guaynabo -quien ocupó el puesto desde el 4 de agosto de 2017, al prevalecer en una elección especial- para facilitar la obtención de contratos y beneficios municipales.

Durante su testimonio, Santamaría afirmó que el esquema inició entre finales de 2018 y principios de 2019, y consistía en entregas mensuales de $5,000 a cambio de la asignación de contratos a sus empresas.

Según el abogado, el pliego acusatorio no especificó de manera adecuada que los delitos imputados estaban vinculados a aportaciones de campaña, lo que habría limitado la capacidad de la defensa para preparar sus argumentos. Alegó que, de haber existido una notificación clara, se habría podido investigar el origen de ciertos donativos atribuidos a Santamaría y determinar si las contribuciones en efectivo fueron reportadas ante las autoridades electorales bajo otros nombres, además de presentar evidencia al respecto.

La defensa también argumentó que el precedente del caso McCormick v. Estados Unidos impide condenas como la de Pérez Otero, al sostener que la prueba presentada solo demostraría que Santamaría implementó un esquema de pagos para evadir los límites legales de donaciones políticas y ocultar su identidad al momento de reportar información ante la Oficina del Contralor Electoral, a pesar de haber recibido contratos del municipio de Guaynabo.

De otro lado, el abogado insistió en que el Tribunal de Distrito en Puerto Rico incurrió en error al hacer una observación ante el jurado durante el juicio, un planteamiento que el panel de jueces del Apelativo reconoció parcialmente.

En una de las secuencias de fotos, se ve al empresario Oscar Santamaría bajándose de su auto, un Maserati azul, frente a un restaurante, el mismo lugar donde también se ve al exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez bajarse de su auto oficial.En el mismo lugar también se ve a Pérez bajarse de su auto oficial.La fiscalía federal incluyó la foto de un cheque por la cantidad de $440,784.91 del Municipio de Guaynabo a la compañía Island Builders, que antes del juicio también había sido publicada, pero en aquel momento tenía tachado el nombre de la corporación.
1 / 22 | Las fotos que no habías visto de Ángel Pérez junto a Oscar Santamaría. En una de las secuencias de fotos, se ve al empresario Oscar Santamaría bajándose de su auto, un Maserati azul, frente a un restaurante, el mismo lugar donde también se ve al exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez bajarse de su auto oficial. - Captura / El Nuevo Día

En esa ocasión, la jueza expresó: “Ha habido testimonio de que ciertas, pero no todas, de las cantidades de dinero que Santamaría entregó al acusado constituían contribuciones de campaña o estaban destinadas a pagar una deuda de campaña”.

Según la defensa, esa expresión constituyó una apreciación indebida de la jueza sobre la prueba, lo que habría invadido la función exclusiva del jurado. Empero, el Apelativo en Boston reconoció que, aunque podría interpretarse de esa forma, la inferencia de la jueza no tuvo un efecto perjudicial suficiente.

“Sin el comentario de la jueza sobre su supuesta intención corrupta, existe una probabilidad razonable de que no hubiera sido declarado culpable”, reiteró.

Además, la representación legal sostuvo que las expresiones de la jueza pudieron influir indebidamente en la evaluación de la prueba, al sugerir que algunos de los pagos no correspondían a aportaciones políticas, sino a otra naturaleza.

El licenciado argumentó además que esa apreciación afectó la valoración del testimonio de Santamaría, quien declaró haber realizado contribuciones en efectivo por unos $70,000 y luego haber continuado efectuando pagos para mantener la relación.

El grupo de nueve mujeres y tres hombres fue seleccionado en el primer día del juicio que enfrenta el exalcalde de Guaynabo.El abogado del exalcalde, Osvaldo Carlo.El abogado Eduardo Ferrer Ríos también forma parte del equipo legal del exalcalde de Guaynabo, Ángel Ferrer.
1 / 9 | Día 1: el momento en que el exalcalde Ángel Pérez llega al Tribunal Federal en Hato Rey. El grupo de nueve mujeres y tres hombres fue seleccionado en el primer día del juicio que enfrenta el exalcalde de Guaynabo. - Miguel Rodríguez Casellas

Según su planteamiento, el Tribunal de Distrito incorporó un elemento del delito que no fue probado por la Fiscalía federal, al asumir una intención corrupta en parte de los pagos. La defensa subrayó que esa interpretación llevó al jurado a considerar la existencia de un esquema de soborno tipo quid pro quo sin evidencia directa sobre la intención del acusado, lo que habría resultado perjudicial para el caso.

Tags
Breaking NewsTribunal FederalTribunal Federal en Puerto RicoFiscalía federal Ángel Pérez
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 16 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: