Jueza denegó moción del convicto exalcalde Ángel Pérez Otero en la que solicitó libertad bajo fianza en lo que se dilucida apelación

“Sin embargo, Pérez Otero no se esforzó, en la moción, en identificar y elaborar sobre los asuntos que presentará en la apelación, ni como esos asuntos sobrepasan la alta barra que establece la ley. Aunque el tribunal entiende que es poco probable que Pérez Otero abandone el país o que represente un peligro para la ciudadanía, y que la apelación no es un mecanismo para retrasar el proceso, el tribunal concluyó que Pérez Otero no estableció que su apelación no demostró que la apelación presente un cuestionamiento sustancial de la ley o de hechos que pudiese desembocar en la revocación o que se ordene la celebración de un nuevo juicio por los cargos por los que se fijó la sentencia”, enfatizó Delgado Colón.