Controlan incendio forestal cerca de la carretera PR-52 en Santa Isabel

1 / 6 Entre humo y llamas: así es como el Cuerpo de Bomberos combate incendios forestales en Puerto Rico

El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado.

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