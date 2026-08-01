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Controlan incendio forestal cerca de la carretera PR-52 en Santa Isabel

El Negociado del Cuerpo de Bomberos exhortó a los conductores a reducir la velocidad y ejercer precaución debido al humo

1 de agosto de 2026 - 4:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bomberos de Salinas, Ponce y Santa Isabel se encuentran en la escena. (Negociado del Cuerpo de Bombero)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Brigadas del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico trabajaban este sábado en la extinción de un incendio forestal reportado cerca de la carretera PR-52, a la altura de Santa Isabel.

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El fuego fue notificado a las 2:00 p.m. y se encontraba controlado, informó a El Nuevo Día la portavoz del Negociado, Ivonne Rosario.

En la escena laboran bomberos de las estaciones de Santa Isabel y Salinas, así como personal de la Unidad de Bomberos Forestales de Ponce.

El Negociado exhortó a los conductores que transitan por la zona a reducir la velocidad y ejercer precaución debido a la cantidad de humo que cubría parte del área.

Por su parte, la Comandancia de Guayama de la Policía inofrmó sobre el cierre de “ambas vías de la carretera PR-53 a la altura del kilómetro 83.4 debido a fuego en el área”.

La Uniformada añadió, además, que se cerró temporalmente la salida a la carretera 7707.

Así lucía el incendio.
Así lucía el incendio. (Negociado del Cuerpo de Bomberos)

“Como ruta alterna, se recomienda utilizar la carretera PR-3 de Guayama hacia Salinas”, indicaron las autoridades.

Rosario indicó que, según la información suministrada por el personal de Bomberos, el fuego que provocó los cierres en la PR-53 es el mismo incendio forestal reportado cerca de la PR-52, en Santa Isabel.

Hasta el 26 de julio, el Cuerpo de Bomberos había atendido 1,809 incendios forestales en Puerto Rico en lo que va de año.

El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado.El incremento ocurre en momentos en que sectores de la isla registran condiciones atípicamente secas, con áreas bajo sequía moderada y severa, particularmente en zonas del sur, una de las regiones donde históricamente se reportan más incendios forestales.Se han observado puntos calientes en municipios como Salinas, Juana Díaz, Coamo, Lajas y Cabo Rojo, zonas que suelen figurar entre las más secas de la isla.
1 / 6 | Entre humo y llamas: así es como el Cuerpo de Bomberos combate incendios forestales en Puerto Rico. El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado. - Suministrada
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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