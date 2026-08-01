Controlan incendio forestal cerca de la carretera PR-52 en Santa Isabel
El Negociado del Cuerpo de Bomberos exhortó a los conductores a reducir la velocidad y ejercer precaución debido al humo
1 de agosto de 2026 - 4:03 PM
1 de agosto de 2026 - 4:03 PM
Brigadas del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico trabajaban este sábado en la extinción de un incendio forestal reportado cerca de la carretera PR-52, a la altura de Santa Isabel.
El fuego fue notificado a las 2:00 p.m. y se encontraba controlado, informó a El Nuevo Día la portavoz del Negociado, Ivonne Rosario.
En la escena laboran bomberos de las estaciones de Santa Isabel y Salinas, así como personal de la Unidad de Bomberos Forestales de Ponce.
El Negociado exhortó a los conductores que transitan por la zona a reducir la velocidad y ejercer precaución debido a la cantidad de humo que cubría parte del área.
Por su parte, la Comandancia de Guayama de la Policía inofrmó sobre el cierre de “ambas vías de la carretera PR-53 a la altura del kilómetro 83.4 debido a fuego en el área”.
La Uniformada añadió, además, que se cerró temporalmente la salida a la carretera 7707.
“Como ruta alterna, se recomienda utilizar la carretera PR-3 de Guayama hacia Salinas”, indicaron las autoridades.
Rosario indicó que, según la información suministrada por el personal de Bomberos, el fuego que provocó los cierres en la PR-53 es el mismo incendio forestal reportado cerca de la PR-52, en Santa Isabel.
Hasta el 26 de julio, el Cuerpo de Bomberos había atendido 1,809 incendios forestales en Puerto Rico en lo que va de año.
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