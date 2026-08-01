En medio de la emergencia por sequía: estos son los niveles de los embalses este sábado

En momentos en que el gobierno declaró un estado de emergencia ante la sequía que enfrenta la isla, 12 de los 19 embalses de Puerto Rico permanecen en nivel de “seguridad”, seis se encuentran bajo “observación” y Carraízo continúa bajo “ajustes operacionales”.

El embalse Carraízo, que abastece a aproximadamente 179,387 abonados en San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo, amaneció este sábado con una lectura de 37.96 metros sobre el nivel del mar, tras registrar un descenso de 0.09 metros respecto al día anterior.

La reserva entró el lunes en la categoría de “ajustes operacionales”, mientras la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) mantiene medidas dirigidas a controlar su descenso, al menos hasta mediados de agosto, y evitar que alcance el nivel de “control”, etapa en la que sería necesario implantar un plan de racionamiento.

Entre las acciones tomadas por la corporación pública se encuentran el control de las presiones y los caudales de agua, así como mantener una menor reserva en los tanques.

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Así amanecieron los embalses este sábado, 1 de agosto. (Captura)

Seis embalses bajo observación

La Plata, en Toa Alta, registró este sábado una lectura de 47.06 metros sobre el nivel del mar, luego de disminuir 0.08 metros en comparación con el día anterior.

El embalse abastece a cerca de 130,828 abonados en Dorado, Guaynabo, Naranjito, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta, Bayamón, Cataño y Corozal.

Mientras, Cidra descendió 0.01 metros y se ubicó en 400.23 metros sobre el nivel del mar. La reserva suple a aproximadamente 14,537 abonados en Aguas Buenas, Caguas, Cayey y Cidra.

1 / 10 | En imágenes: 10 datos que no conocías sobre el embalse Carraízo. El embalse Carraízo fue construido en 1953 por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se abastece del río Grande de Loíza. - TITO GUZMAN 1 / 10 En imágenes: 10 datos que no conocías sobre el embalse Carraízo El embalse Carraízo fue construido en 1953 por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se abastece del río Grande de Loíza. TITO GUZMAN Compartir

Río Blanco, en Naguabo, se encontraba en 26.11 metros tras disminuir 0.07 metros, mientras Fajardo registró una lectura de 48.01 metros luego de bajar 0.10 metros.

Por su parte, Matrullas, en Orocovis, que es administrado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), se mantuvo en 732.95 metros sobre el nivel del mar.

Guayabal, en Juana Díaz, también administrado por la AEE, disminuyó 0.05 metros y se ubicó en 102.52 metros sobre el nivel del mar.

El nivel de observación representa una advertencia para la AAA ante la reducción de la reserva, aunque todavía hay agua disponible para abastecer a la población.

1 / 12 | En imágenes: así luce Carraízo tras caer en clasificación de “ajustes operacionales”. El embalse Carraízo amaneció este lunes con una lectura de 38.43 metros, suficiente para entrar en el nivel de ajustes operacionales, según la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. - Xavier Araújo 1 / 12 En imágenes: así luce Carraízo tras caer en clasificación de “ajustes operacionales” El embalse Carraízo amaneció este lunes con una lectura de 38.43 metros, suficiente para entrar en el nivel de ajustes operacionales, según la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Xavier Araújo Compartir

Declaración de emergencia

Mediante la OE-2026-36, la mandataria activó a la Guardia Nacional para brindar asistencia en el acarreo, la distribución y la purificación de agua.

Por otro lado, la OE-2026-35 establece que la AAA y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) darán prioridad a las regiones que presenten las condiciones hídricas más críticas, de acuerdo con la información técnica y científica disponible y con la evolución de la situación.

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La orden también autoriza a las agencias a adquirir cisternas y equipos para el almacenamiento de agua, así como a realizar compras de emergencia.

Además, congeló los precios de los productos de primera necesidad y ordenó al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) inspeccionar y fiscalizar el cumplimiento de sus disposiciones.

1 / 10 | Embalses de Puerto Rico: así lucen 10 de los principales abastos de agua en la isla. Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 10 Embalses de Puerto Rico: así lucen 10 de los principales abastos de agua en la isla Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Sequía severa se expande

Carraízo y otros embalses han visto mermar sus niveles debido a un evento de sequía impulsado, principalmente, por un fenómeno de El Niño extremo, que también afecta los caudales de ríos.

El 24.75% del territorio permanece bajo sequía severa, lo que representa un aumento de 10.47 puntos porcentuales frente al 14.28% registrado la semana anterior.