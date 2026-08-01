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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En medio de la emergencia por sequía: estos son los niveles de los embalses este sábado

Carraízo continúa bajo ajustes operacionales, mientras otras seis reservas permanecen bajo observación

1 de agosto de 2026 - 9:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El embalse Carraízo entró el lunes en la categoría de “ajustes operacionales”. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

En momentos en que el gobierno declaró un estado de emergencia ante la sequía que enfrenta la isla, 12 de los 19 embalses de Puerto Rico permanecen en nivel de “seguridad”, seis se encuentran bajo “observación” y Carraízo continúa bajo “ajustes operacionales”.

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El embalse Carraízo, que abastece a aproximadamente 179,387 abonados en San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo, amaneció este sábado con una lectura de 37.96 metros sobre el nivel del mar, tras registrar un descenso de 0.09 metros respecto al día anterior.

La reserva entró el lunes en la categoría de “ajustes operacionales”, mientras la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) mantiene medidas dirigidas a controlar su descenso, al menos hasta mediados de agosto, y evitar que alcance el nivel de “control”, etapa en la que sería necesario implantar un plan de racionamiento.

Entre las acciones tomadas por la corporación pública se encuentran el control de las presiones y los caudales de agua, así como mantener una menor reserva en los tanques.

Así amanecieron los embalses este sábado, 1 de agosto.
Así amanecieron los embalses este sábado, 1 de agosto. (Captura)

Seis embalses bajo observación

La Plata, en Toa Alta, registró este sábado una lectura de 47.06 metros sobre el nivel del mar, luego de disminuir 0.08 metros en comparación con el día anterior.

El embalse abastece a cerca de 130,828 abonados en Dorado, Guaynabo, Naranjito, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta, Bayamón, Cataño y Corozal.

Mientras, Cidra descendió 0.01 metros y se ubicó en 400.23 metros sobre el nivel del mar. La reserva suple a aproximadamente 14,537 abonados en Aguas Buenas, Caguas, Cayey y Cidra.

El embalse Carraízo fue construido en 1953 por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se abastece del río Grande de Loíza.Suple a más de 179,000 clientes en San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo, de acuerdo con la AAA.El Municipio de Trujillo Alto detalla que también es hogar de varias especies de peces –como lobina, chopa, barbudo y tilapia–, que fueron introducidas desde el vivero del Municipio de Maricao.
1 / 10 | En imágenes: 10 datos que no conocías sobre el embalse Carraízo. El embalse Carraízo fue construido en 1953 por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se abastece del río Grande de Loíza. - TITO GUZMAN

Río Blanco, en Naguabo, se encontraba en 26.11 metros tras disminuir 0.07 metros, mientras Fajardo registró una lectura de 48.01 metros luego de bajar 0.10 metros.

Por su parte, Matrullas, en Orocovis, que es administrado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), se mantuvo en 732.95 metros sobre el nivel del mar.

Guayabal, en Juana Díaz, también administrado por la AEE, disminuyó 0.05 metros y se ubicó en 102.52 metros sobre el nivel del mar.

El nivel de observación representa una advertencia para la AAA ante la reducción de la reserva, aunque todavía hay agua disponible para abastecer a la población.

El embalse Carraízo amaneció este lunes con una lectura de 38.43 metros, suficiente para entrar en el nivel de ajustes operacionales, según la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.Desde principios de junio, el nivel del embalse ha descendido de forma constante, en medio de un período de pocas lluvias y alta demanda de agua durante el verano. Así luce el embalse, según captado por el lente de El Nuevo Día.
1 / 12 | En imágenes: así luce Carraízo tras caer en clasificación de “ajustes operacionales”. El embalse Carraízo amaneció este lunes con una lectura de 38.43 metros, suficiente para entrar en el nivel de ajustes operacionales, según la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. - Xavier Araújo

Declaración de emergencia

La gobernadora Jenniffer González firmó el viernes dos órdenes ejecutivas para atender las condiciones provocadas por la falta de lluvia y la reducción de los niveles de los principales embalses.

Mediante la OE-2026-36, la mandataria activó a la Guardia Nacional para brindar asistencia en el acarreo, la distribución y la purificación de agua.

Por otro lado, la OE-2026-35 establece que la AAA y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) darán prioridad a las regiones que presenten las condiciones hídricas más críticas, de acuerdo con la información técnica y científica disponible y con la evolución de la situación.

La orden también autoriza a las agencias a adquirir cisternas y equipos para el almacenamiento de agua, así como a realizar compras de emergencia.

Además, congeló los precios de los productos de primera necesidad y ordenó al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) inspeccionar y fiscalizar el cumplimiento de sus disposiciones.

Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”.La Plata. Ubicado en Toa Alta, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “seguridad”.Cerrillos. Ubicado en Ponce, pertenece al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Al 17 de julio, su nivel era de “seguridad”.
1 / 10 | Embalses de Puerto Rico: así lucen 10 de los principales abastos de agua en la isla. Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”. - Ramon "Tonito" Zayas

Sequía severa se expande

Carraízo y otros embalses han visto mermar sus niveles debido a un evento de sequía impulsado, principalmente, por un fenómeno de El Niño extremo, que también afecta los caudales de ríos.

La escasez de lluvia durante los últimos 30 a 90 días ha provocado la expansión e intensificación de la sequía en las zonas sur y noreste de Puerto Rico, según el informe más reciente del Monitor de Sequía de Estados Unidos.

El 24.75% del territorio permanece bajo sequía severa, lo que representa un aumento de 10.47 puntos porcentuales frente al 14.28% registrado la semana anterior.

En conjunto, el 82.32% de Puerto Rico se encuentra bajo condiciones atípicamente secas o algún nivel de sequía.

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Breaking NewsSequía en Puerto RicoSequíaFenómeno El NiñoAAAEmbalse CarraízoEmbalse La PlataEmbalses
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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