Onda tropical cruza la región: ¿dónde lloverá con mayor intensidad?

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Puerto Rico experimentará períodos de lluvia más frecuentes durante este fin de semana debido al paso de una onda tropical sobre la región, aunque no se anticipan acumulaciones significativas de forma generalizada, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

La meteoróloga Mariangelis Marrero Colón, del SNM, explicó que sectores del este han recibido aguaceros por períodos durante la mañana de este sábado, asociados a parchos de humedad que se desplazan sobre el área.

Desde la noche del viernes, se registraron cerca de 0.30 pulgadas de lluvia en Fajardo, Río Grande y Luquillo. No obstante, Marrero Colón aclaró que las precipitaciones fueron localizadas.

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La meteoróloga señaló que el mayor potencial de lluvia fuerte se concentrará durante esta tarde en el oeste y noroeste, debido a la combinación del calor diurno, la humedad disponible y la onda tropical sobre la región. Tampoco se descarta el desarrollo de tronadas.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Marrero Colón advirtió que los aguaceros frecuentes podrían provocar acumulaciones momentáneas de agua en las carreteras y en zonas con problemas de drenaje.

“Hoy es el potencial más grande para lluvia (...) pero serán por períodos”, señaló la científica. Para el domingo, se espera un día de transición, con una disminución gradual de la actividad.

En cuanto al calor, el SNM no ha emitido advertencias ni avisos para este sábado debido a la abundante nubosidad. Sin embargo, persistirán las condiciones calurosas y los índices de calor podrían superar los 100 grados Fahrenheit en algunos sectores.

Mientras, se esperan concentraciones bajas de polvo del Sahara entre este sábado y el domingo. A partir del lunes, podrían aumentar a niveles de moderados a altos.

1 / 14 | Tiempo de ahorrar agua: siga estos consejos y ayude a evitar un racionamiento. Ante el déficit de lluvia y la ampliación de la sequía en Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hizo un llamado al uso prudente del agua potable, para extender los abastos en los embalses y evitar entrar en planes de racionamiento. - Xavier Araújo 1 / 14 Tiempo de ahorrar agua: siga estos consejos y ayude a evitar un racionamiento Ante el déficit de lluvia y la ampliación de la sequía en Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hizo un llamado al uso prudente del agua potable, para extender los abastos en los embalses y evitar entrar en planes de racionamiento. Xavier Araújo Compartir

En las costas, prevalecerá un oleaje picado y un riesgo moderado de corrientes marinas. Se espera que entre el martes y el miércoles el riesgo disminuya y las condiciones sean más favorables para las actividades marítimas y recreativas.

Por otro lado, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) exhortó a los bañistas a mantenerse fuera del agua en la playa Cabullón, en Ponce, y la Playita del Condado, en San Juan, tras detectar concentraciones elevadas de enterococos.