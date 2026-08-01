Muerte violenta en Loíza: investigan el asesinato de un hombre

Un hombre fue asesinado a tiros durante la mañana de este sábado en el kilómetro 5.2 de la carretera PR-188, en el sector Villa Vaca, en Loíza.

Según la información preliminar, un ciudadano alertó a la Policía sobre la presencia de una persona muerta en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron al hombre tendido en el suelo y con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

De momento, el occiso no ha sido identificado y se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.